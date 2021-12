Najlažji in najdražji poganjalček na svetu

Starši zelo radi crkljamo otroke, ki se hočejo naučiti voziti kolo še preden shodijo. Poganjalec je drugo kolo, ki ga kupimo za otroka in prvo kolo, ki ga otrok vozi samostojno.

Noben poganjalec ni težek. Sploh ne leseni s polnimi gumami, še manj pa plastični s polnimi gumami. Ne, niti aluminijasti s polnimi gumami niso. Težka so otroška kolesa. To pa drži. Manjše kolo je, težje je, bi rekel starš, ki mora to kolo nositi recimo iz četrtega nadstropja bloka. Vsak dan, stokrat.

Američani v podjetju Specialized so naredili korak naprej. Le, vprašanje časa je bilo, kdaj se bo pojavil poganjalec, ki ga bo lahko kupil starš z globokimi žepi in tolsto denarnico, polno denarja, ne položnic. Če ste imetnik bogatega bančnega računa in hočete, da vaš otrok poganja dvokolo s stilom in lahkoto, potem je Specialized Hotwalk prava izbira za vas.

Celoten poganjalec je iz karbona, tudi balanca, sedež in obročnika, ima napihljivi pnevmatiki. Stane 1200 evrov, tehta 2.1-kilograma. Dobavljiv je še do Božička ... Več o njem bomo napisali, ko ga (če ga) bomo videli v kaki slovenski prodajalni, ne samo na spletu.

Specialized Hotwalk. FOTO: Arhiv proizvajalca

Okvir: Hotwalk Fact 9r karbon

​Vilica: Hotwalk Fact 9r Carbon​

Objemka sedežne opore: Bolt-type, 27.4mm​​

​Sedež: Hotwalk Carbon​

​Ročaja:​ Specialized, slip-on, 19mm OD, 105mm dolžina

​Krmilo: Karbon, 400mm širina, 0mm rise, 5 stopinjsko, 15mm grip diameter​

Toporišče: 3D Forged Aluminum, 35mm dolžina, 6-stopinjsko, 25.4mm obseg objemke.

​Sedežna opora: Aluminij, 22.2mm

Zadnja in sprednja pnevmatika: Rhythm Lite, Hotwalk Carbon lightweight 12x2.0"

Geometrija je unisex.