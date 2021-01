Najtežji element teka na smučeh v prostem slogu

Ne, ni preprosto. Enojni drsalni korak je za priučene tekače zahtevna prvina in nekateri je nikoli povsem ne osvojijo.Za kaj gre?V ciklusu gibanja se s palicama odrinemo na vsak drsalni korak, se pravi na levi in desni odriv s smučko; v žargonu se temu koraku reče korak ena-ena (1/1). S takim korakom je mogoče po ravnini teči zelo hitro, korak je primeren tudi za pospeševanje ali lovljenje tekačev pred seboj.Učenje utegne biti precej zahtevno in tudi, ko nam vaje že kar gredo, se potem pri končni izvedbi nenadoma pokaže, da prav dolgo ne moremo teči v tem koraku. Ponavadi je krivo pomanjkanje tehnike.Ogromno vaje potrebujemo, čeprav se nam bo morda zdelo, da gre predvsem za moč. Bolele nas bodo roke. Toda... Ali nismo v enem izmed predhodnih prispevkov zapisali, da je treba teči predvsem z nogami in manj z rokami? Ja, smo, in nismo se izmišljevali, verjemite. Gre za aksiom; le-ti pa ponavadi trdno stojijo.Če si boste dobro ogledali vaje, s katerimi se učimo pravilne tehnike za izvedbo tega koraka, boste zlahka opazili, da je to popolnoma res.Dobra novica! Vaji, ki ju naš demonstrator dela na mestu, lahko naredite tudi doma, v sobi, pred televizorjem. Skušajte preprosto avtomatizirati gibanje - a ne pozabite na pravilno izvedbo.Na snegu si za vaje v gibanju vzemite več časa, kakšno uro. Da to ni dober trening? Zagotavljam vam, da boste po uri izvajanja vaj bolj utrujeni, kot če bi uro tekli v dvojnem drsalnem koraku.Ko boste korak osvojili, se podajte na tek. Začnite z dvojnim drsalnim korakom, nato preidite v enojnega, pa spet nazaj v dvojnega in ponovno v enojnega. Tecite počasi, predvsem pazite na pravilno izvedbo obeh korakov.Že eno dopoldne ponavljanja te vaje bo vašo tehniko teka, pa tudi hitrost drsenja po snegu, dvignilo na precej višjo raven.