Navadne stvari nenavadnih ljudi: Zala Djurić Ribič

Kakšen teve imate, kje in kdaj ga gledate?

Podobno vprašanje: nosilec zvoka, glasbe in računalnik

Domače živali?

Ure: zdaj in želje?

Nakit?

Obleka: opišite svoj slog in kakšnega bi želeli, če bi bila omejitev nebo?

Kozmetika?

Avtomobil. Stanje in želje?

Najljubše blagovne znamke?

FOTO: Blaž Samec/Delo

Letošnji dopust?



Najljubši letni in zimski kraj?

Rekreacija: kje in kolikokrat?



Na kaj ste ponosni?



Šport: kaj ste trenirali, je kateremu vašemu vrstniku uspelo?



Kam greste na tekmo?



Ste navijač?



Zadnja knjiga, film, pesem (album), koncert, gledališče, razstava?



Najboljša jed in lokacija?

Pijača?

Kaj najbolje skuhate?

Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?

Življenjski moto?

Na skrivaj smo videli film Dedek gre na jug, zgodbo o življenju, pričakovanjih in iskanju smisla, hkrati pa je zgodba o prijateljstvu.V glavnih vlogah nastopajov oči nam je pa še najbolj padlaigralka o kateri bomo zagotovo še veliko slišali. Zala je naša kolumnistka , včasih hudomušna, včasih preresna, največkrat pa vesela duša, ki življenje jemlje toliko, kot se samo ponuja. Izdala je tudi pesniško zbirko Zbrka.O njej sem bral v avtobiografiji njenega očeta, ki je med drugim zapisal stavek, ki je med kolesarji postal pregovorni: Nosim ga u auto i razmišljam kako su bicikli danas sve lakši - iako su ljudi sve teži. (Branko Đurić, Mojih petdeset, stran 58)nismo slekli dobesedno, ampak besedno ...Trenutno, sva s fantom v Ljubljani.Samsung, v dnevni, ko Netflix-and-chill-am.Zvočnik Bang & Olufsen, 10 letnega Maca.Pri starših. Kužika Nikica in maček Ibrahim, za prijatelje Ibro.Nikoli nisem nosila ure in me niti ne zanimajo.Zlati prstani.Čist, preprost in v večnem iskanju resnice, tako kot moj slog izražanja skozi umetnost inljubezen. Moji svobodi je omejitev nebo, kar je, po moje, tudi pri slogu, dobrodošlo.Z izjemo zobne paste, kar narava da.Branislav, za prijatelje Brane, Toyota IQ, v zadovoljivem stanju. Dokler se Brane premika,nimam želja.Če govorimo o oblekah, I Have No Focus, podnevi in Alan Hranitelj zvečer.Dopust najdem v vsakdanjih radostih. Sicer pa bom, kot kaže in kot upam, večino poletjapreživela na setu. Česar se najbolj veselim.Povsod, kjer sva skupaj ali povsod kjer se dobro dela, ustvarja.Kam bi šli, če bi imeli vikend, teden, mesec časa in nič težav z denarjem? Takoj bi šla posnet film.V gozdu, v morju ali kjerkoli lahko razprem yoga mat. Več ali manj vsak dan.Na svojo navdušenost in ljubezen do življenja.Ritmično gimnastiko, ampak zgolj rekreativno, nisem bila preveč dobra. Ja! Našaprijateljica Alexandra Agiurgiuculese raztura!V Madison Square Garden, ali Stožice.Košarka me edina zanima. Navijam za Cedevito Olimpijo.Juda - Amon Oz, The Green Mile, Gorillaz - The Valley of The Pagans, Tiny Desk concerts,Bračna Terapija v Ludi Kuči, v Zagrebu in stalna razstava v METu, v New Yorku.Avokado, vse kar je v povezavi z njim. Lokacije pa nimam najljubše. Se ne navežem nalokacijo, če že, na trenutek.Kombucha.Baje, da veganski bolognese in bobiče.Ljubeeezni.Sámo opušteno.