Navijači so izbrali, v kakšni majici bo Roglič dirkal na Touru

Med 57.979 glasovi je največ glasov dobila majica z imenom The Rapid Rebel (Hitri upornik). Na spletni strani kolesarskega moštva Jumbo Visma so vsem navijačem dali nalogo, naj izberejo, kakšen naj bo njihov dres na letošnji dirki po Franciji.Kolesarji Jumbo Visme sna čelu tradicionalno dirkajo in trenirajo v majicah s prevladujočo rumeno barvo. Ker pa je na dirki po Franciji najbolj pomembna prav rumena majica (tudi na kakšni drugi etapni dirki je, pa to organizatorjev ne moti) in ker so Jumbove majice predvsem rumene, morajo zamenjati barve.Moštvo Jumbo Visme se ne pritožuje, preveč spoštujejo rumeno majico, zato so hitro naredili tri osnutke in navijače povabili k izbiri. Navijači so izbrali, vendar akcije še ni konec. Do 28. aprila lahko postanete del moštva Jumbo Visme. Če boste kupili njihovo reklamno majico, bo lahko vaše ime napisano na majici, ki jo bodo jumbovci nosili na Touru. Poleg tega si boste pridobili še številne ugodnosti, ki jih ponujajo. Vse si lahko preberete na njihovi spletni strani.​In vendar ne vemo, kakšna bo Rogličeva majica, če bo letos spet državni prvak. Vemo, da imajo državni prvaki malce drugačne majice na dirkah. Kaj pa če bo tako kot lani več dni v rumeni majici? No, v tem primeru ne bomo slabe volje, če ne bo v majici, na kateri je napisano naše ime.