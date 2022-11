Nezdrave metode hujšanja

Ljudje se pri s spopadanju z odvečnimi kilogrami pogosto poslužujejo hitrih diet, ki velikokrat nimajo želenega učinka in negativno vplivajo na zdravje.

Vsi smo že slišali za diete, ki obljubljajo hitro in enostavno hujšanje. Obstaja veliko diet, ki so priljubljene predvsem zato, ker ne zahtevajo veliko truda in dajejo takojšnje rezultate. Ampak na Poletu se tega ne gremo.

Takšne takojšnje rešitve v večini primerov škodujejo zdravju, še posebej, če se jih držite dlje časa.

Na spletni strani outsideonline so izbrali nekaj nezdravih načinov hujšanja, mi smo dodali še dva.

Tablete

Zdravil za hujšanje se ne sme uporabljati samostojno in se jih je treba lotiti skrajno previdno. Večina dietnih zdravil deluje na hipotalamus, torej na možgane. Tablete zmanjšajo občutek lakote in povečajo občutek sitosti. Mnoge tablete niso testirane in imajo lahko nevarne stranske učinke. Primer teh zdravil sta recimo fentermin in fenfluramin. Med uporabo imajo učinek, po prenehanju uporabe pa se teža vrne na prejšnjo in pojavijo se resne zdravstvene težave, kot je hipertenzija, v nekaterih primerih tudi težave s srčnimi zaklopkami. Tablete ostajajo priljubljene, ker jih imajo mnogi za čarobno rešitev. Zaradi zelo resnih stanj, ki jih lahko povzročijo, se jim je bolje izogibati. Tablete niso rešitev!

Dieta z minimalnim vnosom kalorij

Nizkokalorične diete so diete z manj kot 800 kcal na dan. Takšne agresivne diete so primerne le za ekstremno debele ljudi. Te diete je treba izvajati le pod strokovnim zdravniškim nadzorom. Diete so večinoma v tekoči obliki in vsebujejo visok odstotek beljakovin za preprečevanje izgube mišične mase. Dolgoročni učinki teh diet so bili doslej porazni. Neuspeh take diete je najverjetneje posledica dejstva, da je potrebna sprememba življenjskega sloga, na katero mnogi niso pripravljeni. Naj še enkrat poudarimo, da je namenjena izključno ekstremno debelim osebam, za katere ni drugih rešitev, ob strokovnem nadzoru vseh vidikov prehrane.

Lakota

Stradanje ali post je zelo razširjena metoda hujšanja, saj daje hitre rezultate. Ker se porabi malo ali nič kalorij, se teža izgubi in telo se hrani s samim sabo. Hranila se v odstotkih do 50 odstotkov jemljejo iz mišične mase, kar je popolnoma nezaželena pot hujšanja in ne rešuje problema telesne maščobe, ampak ravno nasprotno, izgublja se mišična masa. Tega si pa športni rekreativci ne želimo.

Ljudje, ki so shujšali na ta način, so videti sproščeni, ohlapni in shirani. Mišična masa ali mišice so motor, ki poganja telo in morajo kuriti maščobo. Ko vaše telo izgubi mišično maso, izgubi tudi sposobnost kurjenja maščob. Posledično se bo energija iz hrane shranila v maščobnem tkivu, namesto da bi se porabila v mišicah, takoj ko se spet začnete normalno prehranjevati.

Bolj ko boste stradali, več mišične mase boste izgubljali, po vrnitvi na običajno prehrano pa boste še bolj debeli. Poleg tega stradanje povzroči izgubo pomembnih mineralov, zato boste, čeprav debeli, slabo prehranjeni. Ta razvoj je znan kot jo-jo učinek.

Sodobna prehrana

Vprašajte katerega koli prijatelja o dieti. Vsak od njih je slišal za 5-6 novih diet. Številne diete so nezdrave in niso preizkušene. Vsaka dieta, ki vsebuje izjemno veliko ali malo beljakovin in ogljikovih hidratov, je nevarna.

Nekatere od njih povzročijo hitro izgubo teže in v bistvu temeljijo na izgubi vode. Možne so številne posledice in zapleti. Osteoporoza, izguba mineralov, poškodbe ledvic in izguba mišične mase so le nekatera tveganja teh sodobnih diet. Če se res morate držati priljubljene diete, počnite to pod vodstvom zdravnika ali nutricionista in ne pozabite na naslednje dejavnike:

sprememba življenjskega sloga

redna vadba

zadosten vnos beljakovin in ogljikovih hidratov

zmerno zmanjšan vnos kalorij

manjši vnos maščob, realen načrt hujšanja (ne več kot 2-3 kg/mesec)

izbira hrane, ki vam tekne

Jedilnik ne more biti univerzalen, ampak le prilagojen vam, saj nismo vsi enaki

Uporaba vročih oblačil in učinek savne

Zelo pogost način hujšanja, sploh med športniki, a hkrati zelo nezdrava. Nekateri se namreč utapljajo v trenirkah, pasovih za hujšanje in vročih hlačkah, potem pa tečejo v poletnih dneh pri več kot 30°C. To je znan mit, da boste dosegli učinek savne in pospešili topljenje maščob. Posledice tovrstnega treninga so zelo hitra izguba vode in pregrevanje telesa, kar lahko privede do dehidracije in toplotnega udara. Oba stanja lahko povzročita resne zdravstvene težave. Tecite počasneje, a dlje, vsakih 20 minut popijte 0,2l vode in ne nosite nepotrebnih oblačil. Cilj je biti fit, predvsem pa ostati zdrav.

Jejte zdravo in bodite telesno aktivni!

Nobena od omenjenih metod hujšanja ni zdrava, niti se je ne sme posluževati. Poletovci vse take načine močno odsvetujemo. Vse so nevarne ali pa je njihov dolgoročni učinek premalo poznan. Nobena ne zagotavlja nepovratne izgube teže brez spremembe življenjskega sloga.

Zato si zapomnite glavne stvari: jejte zdravo in bodite telesno aktivni. Naj bodo športne aktivnosti, recimo tek, v katerega vas želimo nagovoriti, sestavni del vašega življenja. Naredite to in videli boste, da se bo vaša teža normalizirala in taka tudi ostala. Hujšajte počasi in varno, zato nam sporočite, kako vam gre!