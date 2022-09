Nocoj se začenja Exatlon: prva tekma bo na čisto novem poligonu

Že nocoj bomo videli, iz kakšnega testa so tekmovalci in tekmovalke druge sezone najtežje televizijske športne preizkušnje Exatlon Slovenija.

Ob 19.45 se bo na povsem novem poligonu začela tekma, ki bo nekaterim tekmovalcem povzročila kar nekaj težav.

Nocoj ob 19.45 bo voditelj Jure Košir prvič pozdravil tekmovalce in tekmovalke, ki bodo na osupljivih poligonih v napornem karibskem podnebju dokazovali, da smo Slovenci in Slovenke resnično borben in športni narod. Poleg novih obrazov pa se v Exatlon Slovenija vrača tudi Igor Mikič, a tokrat v novi vlogi, saj bo preverjal občutke tekmovalcev med tekmami in nedvomno tudi sprostil tekmovalno ozračje.

V prvi oddaji se bodo tekmovalci in tekmovalke po spektakularnem prihodu na prizorišče prvega poligona, imenovanega Apokalipsa, spopadli v bitki za vilo. Zmagovalci si bodo namreč priborili bolj luksuzno domovanje z več sobami, klimo in bazenom, medtem ko bodo poraženci primorani vsaj en teden preživeti v baraki, kjer vsi bivajo v enem prostoru brez klime in v precej bolj skromnih razmerah.

Apokaliptični poligon je povsem nov in ga gledalci še nismo videli, med premagovanjem različnih ovir pa je njegova posebnost tudi to, da se progi dveh tekmovalcev vmes križata. Izredno težak izziv, ki bo iz ekip iztisnil zadnje atome moči, pa bo ena borbena tekmovalka žal morala predčasno zapustiti.

V rdeči ekipi se bodo v bitki za vilo borili 26-letna nekdanja atletinja Manca Šepetavc, 27-letni akrobat Tim Nuč, 43-letna vsestranska športnica Teja Kralj, 21-letna mojstrica twirlinga Lina Majcen, 30-letni član akrobatske skupine Dunking Devils Teo Čeh, 22-letna ljubiteljica športa in model Anamarija Kastelic, 28-letni nekdanji profesionalni nogometaš Michael Lovrec ter 24-letni znanec resničnostnih šovov Jan Klobasa, ki bo tokrat izživel svojo strast do športnih izzivov.

Njihovi izzivalci v modri ekipi so 26-letni nekdanji profesionalni nogometaš Boris Vidović, 40-letna nekdanja državna prvakinja v karateju v borbah Andreja Košir, 43-letni Marko Vnuk, ki se lahko pohvali s črnim pasom v aikidu, 20-letna nekdanja državna prvakinja v akrobatskem rokenrolu Pika Miškulin, 27-letni Jaka Polak, ki se najbolj posveča fitnesu, 21-letna študentka fakultete za šport Karolina Siročič, 29-letni mojster vadbe street workout Luka Burja in 23-letna nekdanja atletinja Tjaša Lepej.

Tako modra kot rdeča ekipa bosta v izjemno težkih pogojih in napornih fizičnih izzivih tekmovali za skupne, pa tudi za individualne zmage. Na koncu bosta zmagovalca namreč dva in najboljša tekmovalka ter najboljši tekmovalec bosta prejela vsak po 50.000 evrov.