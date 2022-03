Novost med ženskimi tekaškimi copati

Adidas Solarglide 5 so ustvarjeni za vsakodnevni tek, njihova prednost pa je vmesni podplat Bubble Boost, ki je sestavljen iz stotine kapsul pene Boost.

Te na vsakem koraku aktivirajo dodatno energijo, za maksimalno udobje pa poskrbi še posodobljeni torzijski sistem LEP 2.0. Solarglide 5 so tudi dokaz adidasove vizije, da je inovacije mogoče in tudi nujno uporabiti kot rešitev za svet brez plastičnih odpadkov.

Tako je pleteni zgornji del Primeblue v vsaj 50 odstotkov izdelan iz oceanske plastike, ki jo organizacija Parley for The Oceans pobira na oddaljenih otokih, plažah in obalah, drugih 50 odstotkov predstavlja reciklirani poliester.

Tekaški copati za ženske so v kombinaciji svetlo modre, zelene in bele barve. Novi tekaški copati so namenjeni vsem, ki med tekom od svoje obutve zahtevajo le najboljše, ko gre za zmogljivost, udobje in povratek energije. Z že znano, a še izboljšano tehnologijo Boost copat zagotavlja podporo in odlično oblazinjenje za optimalno tekaško doživetje. Torsion sistem nudi maksimalno oporo sprednjega in zadnjega dela stopala.