Olimpijski ogenj zagorel tudi v Kranjski Gori

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez v sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora, Smučarsko zvezo Slovenije in nacionalnim radiem Val 202 pripravlja Olimpijski festival Peking 2022.

Ves čas olimpijskih iger bo v Kranjski Gori pester športni program: predstavitev različnih športnih panog na snegu in ledu, tekmovanja v veleslalomu, smuku, biatlonu in priložnostni smučarski skakalnici, v curlingu, hokeju na ledu in snegu, pa tudi golf na snegu, odbojka na snegu ter številni drugi športnih izzivi.

Na velikem zaslonu ob vznožju smučarske proge Mojca 2 bo velik zaslon, na katerem bo neposredni prenos olimpijskih tekem iz Pekinga.

V večernem programu bodo Slovensko olimpijsko vasico, ki smo jo za to priložnost poimenovali Alpska vasica in se nahaja v centru Kranjske Gore, obiskali številni športni gostje in olimpijci.

Olimpijski ogenj bo prižgala Vesna Fabjan

Olimpijka Vesna Fabjan je pred štirimi leti na otvoritvi XXIII. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu nosila slovensko zastavo in letos bomo v njeni družbi dvignili olimpijsko zastavo in prižgali olimpijski ogenj v Kranjski Gori. Na svečaniotvoritvi olimpijskega dogajanja se nam bodo pridružili tudi župan občine Kranjska Gora Janez Hrovat, olimpionik Miroslav Cerar in prvi podpredsednik OKS-ZŠZ Janez Sodržnik. Za dobro vzdušje bo skrbel DJ Dej s kitaristom, pogovarjali pa se bomo tudi z oblikovalcem olimpijske kolekcije Sandijem Murovcem.

Vabljeni v Slovensko olimpijsko vasico v petek, 4. februarja, ob 18. uri.

Olimpijski festival Peking 2022 v šestih krajih po Sloveniji

Naši olimpijci bodo v Pekingu nastopali pred praznimi tribunami. A slovenski navijači bomo kljub temu z njimi; s pozitivno energijo in navijaškim vzdušjem, s katerim bomo ves čas olimpijskih iger povezovali Slovenijo in glasno spodbujali naše najboljše športnike in športnice.

Olimpijski festival Peking 2022 bo ponujal spremljanje neposrednega prenosa olimpijskih iger preko velikih zaslonov in radijskih sprejemnikov, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili v različnih športih. Navijače pa čakajo tudi kolajne in praktične nagrade.

Na velikem zaslonu ob vznožju smučarske proge Mojca 2 bo velik zaslon, na katerem bo neposredni prenos olimpijskih tekem iz Pekinga. FOTO: OKS

Lokacije in termini olimpijskega programa:

4. – 20. februar Kranjska Gora, smučišče in drsališče

9. februar Nova gorica, pred Supernovo Mercator

9. – 10. februar Kope, smučišče

11. – 13. februar Velenje, Vista – park z razgledom

14. – 15. februar Celje, Krekov trg

16. - 18. februar Brežice, plato pred Športno dvorano Brežice

Program dogajanja na posamezni lokaciji je na voljo na spletni strani festival2022.olympic.si/.

Slovenska olimpijska vasica prizorišče sprejemov olimpijskih junakov iz Pekinga

Kranjska Gora bo prizorišče sprejema naših olimpijskih junakov ob prihodu iz Pekinga. Poleg spremljanja rezultatov iz Pekinga pa bodo večeri namenjeni tudi olimpijskim spominom. Ob vikendih bodo Slovensko olimpijsko vasico v centru Kranjske Gore obiskali znani slovenski športniki - olimpijci. Poleg Vesne Fabjan bodo svoje olimpijske izkušnje delili: Robert Kranjec, Anja Tepeš, Eva Logar Bastardi, Dejan Košir, Matjaž Debelak, Bojan Križaj, Andrej Miklavc in drugi. Olimpijski kviz, nagradne igre in predstave za otroke pa bodo dodatno popestrile slovensko olimpijsko dogajanje.