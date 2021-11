Parkur skozi staro mesto Koper

V sodelovanju Slovenske turistične organizacije (STO) in Gimnastične zveze Slovenije je nastal nov promocijski video, v katerem slovenska športnika popeljeta skozi staro mesto Koper.

Obala že več let gosti največji slovenski gimnastični dogodek, svetovni pokal v športni gimnastiki. Koper kot glavno prizorišče dogajanja predstavlja mesto z bogato zgodovino, ki se uspešno razvija v moderno mesto. STO in Gimnastična zveza Slovenije sta v okviru športnega dogodka, ki se je letos odvijal v Kopru od 2. do 5. septembra, pripravili projekt, ki predstavlja Slovenijo kot aktivno športno destinacijo. Gre za povezovanje vrhunskega športa, nove gimnastične panoge parkur, znamke I Feel Slovenia in lokalnega okolja.

Dovolite dvema slovenskima športnikoma, da vas v spodnjem videu s pomočjo nove gimnastične panoge parkur popeljeta skozi staro mesto Koper.