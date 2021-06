Poletov recept: Pečeni sladki krompir. FOTO:Tanja Drinovec

Pečeni sladki krompir za 2 do 4 osebe:

Priprava pečenega sladkega krompirja:

Poletov recept: Pečeni sladki krompir. FOTO:Tanja Drinovec

Že kar nekaj časa o sladkem krompirju beremo vsepovsod in na vseh mogočih portalih, straneh, ki so vsaj malo povezane z zdravim načinom življenja, posledično torej tudi z zdravo športno prehrano.Vse to gre pripisati njegovemu nizkemu glikemičnemu indeksu, ki je precej nižji kot pri običajnem krompirju. Bogat pa je tudi v vitaminsko mineralnih vsebnostih. Športniki se ga kar radi poslužujejo seveda pa je zelo primerna in dobrodošla, malo bolj zdrava zamenjava običajnemu krompirju, če vas le ne moti preveč njegov rahlo sladkasti okus.V našem receptu si bomo tokrat pripravili odličen v pečici zapečen sladki krompir. Služi nam lahko kot priloga k glavni jedi ali pa kar samostojna jed, če le ni košček mesa vaša vsakodnevna zapoved na krožniku. Krompir bomo oplemenitili z znatnim deležem zelenjave in mu tako dodali še kanček zdravega bonusa.Če vas sredi vročih poletnih dni pretirano ne moti še ogrevanje kuhinje s pečico je sicer jed za svojo pripravo sila enostavna. Med tem ko se boste vi lahko pozibavali in senčili v viseči mreži bo pečica opravila svoje in vam spekla čudovito okusno kosilo.5 do 6 velikih sladkih krompirjevOlivno olje1 bučka1 paprikaČešnjevi paradižniki2 korenjaNekaj strokov česnaŠopek peteršilja1 čebulaŠop špargljevSolMalo bučnega oljaSladki krompir olupimo in zrežemo na manjše kose. Najprej ga pokuhamo v vreči slani vodi, da se malo zmehča(kakih 10 minut). Očistimo in narežemo vso ostalo zelenjavo. Krompir zložimo na pomaščen pekač. Zraven dodamo vso zelenjavo in vse skupaj posolimo in pokapljamo z malo bučnega olja. Potresemo še s sesekljanim peteršiljem. Vse skupaj pečemo pri temperaturi 200 stopinj kakšnih 45 minut. Zadnjih deset minut temperaturo lahko še malo povečamo, da se krompir lep hrustljavo zapeče.