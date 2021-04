Pet predlogov za prvomajske kolesarske izlete

Kam na družinski izlet v času prvomajskih počitnic?

Osnovnošolci predstavljajo ideje za družinske kolesarske izlete

Krožna kolesarska pot, ki so si jo zamislili učenci OŠ Prestranek, bo poskrbela, da bodo otroci na izletu razgibali

tudi svoje sive celice. FOTO: Varno Na Kolesu

Kolesarsko potepanje v Domžalah in okolici

Zakladi kulturne dediščine v okolici Postojne

Končno smo dočakali prijetne sončne dneve, ki so popolni za raziskovanje skritih kotičkov Slovenije skupaj z družino in prijatelji. FOTO: Varno Na Kolesu

Veliki Radovljiški krog

Kolesarjenje je sploh pri najmlajših izjemno priljubljen način preživljanja prostega časa in prihajajoče prvomajske počitnice bodo popolne za raziskovanje skritih kotičkov Slovenije.Pri programu Varno na kolesu, ki ga organizira družba Butan plin, so prav zato pripravili poseben nabor kolesarskih izletov, ki so jih pripravili učenci slovenskih osnovnih šol v sklopu razpisanih nalog programa.Prek prometno obarvanih nalog in aktivnosti šolarji v sklopu programa Varno na kolesu vsako leto spoznavajo cestnoprometne predpise in se potegujejo za privlačne praktične in denarne nagrade. Pester nabor nalog med drugim spodbuja tudi izvedbe kolesarskih izletov v šoli in iskanje zanimivih kolesarskih poti po Sloveniji, primernih za družinske izlete. Učenci s svojimi predlogi spodbujajo k aktivnem preživljanju prostega časa in vabijo k odkrivanju naravnih in kulturnih biserov Slovenije. Osnovnošolci so se tako podali na raziskovanje svojih okolišev in si zamislili zanimive kolesarske izlete za celotno družino:Raziskovanje Celjske kotlineUčenciCelje predlagajo izlet do izvira Voglajne, na katerem boste lahko združili kolesarjenje s pohodništvom, saj je na poti kar nekaj priljubljenih pohodniških točk. Uživajte v lepih razgledih na Celjsko kotlino s Starega grada (407 m) ali se podajte na nekoliko daljša vzpona do Celjske koče (652 m) ali na Grmado (718 m).Do enega najlepših srednjeveških mest v Sloveniji vas bodo popeljali učenci OŠ Dragomelj, ki priporočajo, da si na poti vzamete čas za ogled številnih znamenitosti, kot so Slamnikarski muzej, renesančni grad Krumperk in rojstna hiša. V bližini se razprostira tudi najbolj obiskan botanični park v Sloveniji, Arboretum Volčji Potok, kjer vas bodo očarale čudovite sezonske razstave cvetja.Ptujčani vabijo na obisk najstarejšega mesta v Sloveniji, kjer boste lahko v Rimskem kampu Poetovio začutili utrip rimskega časa. Učencipredlagajo še ogled ene izmed najvišjih in najmogočnejših sekvoj na svetu, Hincejeve sekvoje, in sproščujoče kolesarjenje ob reki Dravi.Krožna kolesarska pot, ki so si jo zamislili učenci OŠ Prestranek, bo poskrbela, da bodo otroci na izletu razgibali tudi svoje sive celice. Preizkusili se bodo lahko v izzivih znotraj brezplačne aplikacije CŠOD Misija, s katero bodo spoznavali kulturno dediščino okolice Postojne. Izlet bo dodatno popestril obisk posestva Grad Prestranek, ki nudi dom islandskim konjem, obiskovalcem pa sproščujoč oddih in aktivnosti sredi narave.Učenci OŠ Radovljica priporočajo kolesarski izlet po okolišu Radovljice, ki ponuja nekaj za vsakogar. Ljubitelji zgodovine bodo prišli na svoj račun v Villi Rustica, kjer si lahko ogledate rimske arheološke ostanke, in v Muzeju talcev, ki skriva temno zgodbo druge svetovne vojne. Športni navdušenci bodo lahko obujali spomine v Alpskem smučarskem muzeju legendarnega izdelovalca smuči Elan ali uživali v zabavnih aktivnostih v kampu Šobec.Celotne opise kolesarskih izletov skupaj z zemljevidi poti najdete: TUKAJ