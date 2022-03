Pet živil, ki jih nutricionisti priporočajo za vsak dan

Za vsak dan bolj pomeni, da gre za živila, ki ne smejo manjkati na naših jedilnikih.

Nutricionisti so pikolovski in vedno znova nas opozarjajo na težave, s katerimi se soočajo v vsakdanu, predvsem s kvazi poznavalci super hrane, super živil, super diet ipd. Da, ti so postali agresivnejši in zato toliko bolj nevarni.

Ko smo vprašali enega izmed izobraženih nutricionistov in mu pokazali pet izbranih živil, je rekel, da gre za klasiko. Ta živila bi morala igrati pomembnejšo vlogo na naših jedilnikih. Tako preprosto, a vedno znova pozabljamo. No, vsaj večina izmed nas, prav gotovo.

Če priporočajo nutricionisti, potem moramo prisluhniti.

Zelenjava

Ker je zelena zelenjava, bogata s hranili, vlakninami, antioksidanti, vitamini A, E, C, in K, jo nutricionisti poskušajo vključiti v skoraj vsak obrok. Vsekakor moramo poskusiti še mi. Ne bo težko, saj lahko skoraj vsem jedem dodamo zeleno in zeljno solato, špinačo dodamo omletam in smutijem, ohrovt različnim enolončnicam in juham, blitvo kuhanem krompirju, rukolo s češnjevimi paradižniki, motovilec z limoninim sokom in himalajsko soljo …

Jajca

Da so jajca zdrava, je že dolgo znano, zato jih moramo pogosteje uživati. Nutricionisti opozarjajo, da ni nujno, da so vedno glavna sestavina obroka, temveč dodatek (na primer v tortah in pecivu). Jajca so odlična za krepitev živčnega sistema in zdravja oči. Bolje je, da so ekološka, ​​poleg piščančjih pa še puranja, račja, gosja in prepeličja jajca. Najboljši so za zajtrk, lahko jih cvrete, kuhate, naredite umešana jajca, omlete.

Riba

To se nanaša predvsem na manjše ribe in tiste, ki v sebi nimajo velike količine živega srebra. Ribe so na splošno pomembne zaradi omega-3 maščobnih kislin, selena, kalcija, vitamina B2 in predvsem vitamina D. Zato imajo nutricionisti vedno v shrambi pločevinke sardel in skuše. Lahko jih damo v testenine, naredimo namaz, dodamo rižoti, čez solato ali pa preprosto postrežemo s popečenim kruhom in olivami …

Oreščki

Ker vsebujejo zdrave maščobe in antioksidante, so oreščki odličen vir beljakovin in vlaknin. Idealne so kot prigrizek, tudi če želite hitro potešiti lakoto. Nutricionisti svetujejo, da jih uživate v manjših količinah, poleg tega, da delujejo samostojno, so dobri tudi v drugih jedeh. Iz pinjol naredite pesto omako, solati dodajte orehe, pecivu lešnike, ovsenim kosmičem mandlje, smutiju indijske oreščke, sadno solato potresite s pistacijami ...

Slive

In na koncu seznama je živilo, ki ga verjetno niste pričakovali. Gre za sadje, in to - slive. Poleg tega, da imajo malo kalorij, slive pomagajo zniževati holesterol. Dobri so za prebavo, zmanjšujejo tveganje za sladkorno bolezen in upočasnjujejo proces staranja. Čim pogosteje jih jejte surove (čeprav so enako dobri posušene), nutricionisti pa svetujejo, da jih vključite v mesne jedi, torte, sladice in jih seveda dodate v jutranje mislije.