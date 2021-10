Piroške - ruski fast food

Za piroške potrebujemo (za cca 24 pirošk):

Priprava pirošk:

V skledi zgnetemo ročno ali z mešalcem vse sestavine za testo, tako da začne odstopati od posode... FOTO: Tanja Drinovec

Tokrat bomo v Poletovem receptu odpotovali proti slovanskim deželam od koder prihaja že kar dobro in ponovno vedno bolj priljubljena in uporabna jed. Govorimo o piroškah. Tej jedi mešanega porekla, če poenostavimo ruskega bi lahko rekli tudi ruski fast food.Jed je relativno enostavna za pripravo, izdelujemo pa jo lahko v neštetih poljubnih različicah po lastnem navdihu. Osnova je enostavno kvašeno testo, malo bogatejše od kruha. Izvirno pa so polnjene s krompirjem, zeljem, mesom, sirom … seveda pa tudi z raznimi sladkimi nadevi.V današnjem receptu se bomo lotili pirošk s kislim zeljem in šampinjoni. Morda malce nenavadno vendar presenetljivo okusno polnilo. Za povrhu pa še zdravju prijazno. Vemo, da je kislo zelje eno večjih vitaminskih bomb. Za testo pa bomo uporabili kvalitetno polnozrnato in pirino moko.Čisto nič ne bomo zgrešili, če si omislimo piroške tudi za kak daljši pohod ali hribovski izlet. Na vrhu hriba nam bodo prišle še kako prav, da nam vlijejo novih moči za pot nazaj.Testo :200 g polnozrnate moke250 g pirine moke1 zavojček kvasa1 jajce1 dl toplega mleka3 žlice stopljenega masla2 žlici olja3 žlice sladkorjaŽlica kisle smetaneNadev za piroške:300 g kislega zelja2 manjši čebuli šalotki1 večja čebula2 pesti sesekljanih šampinjonovŽlička sladkorjaŠčep kumineSol, poper1pest ocvirkov (opcijsko)1 jajce za premazV skledi zgnetemo ročno ali z mešalcem vse sestavine za testo, tako da začne odstopati od posode. Po potrebi dodajamo moko ali malo vode, da dosežemo pravo stanje in čvrstost testa. Pustimo ga pokritega na toplem približno pol ure, da vzhaja. Med tem pripravimo nadev. V ponvi spražimo sesekljano čebulo na olju in žlički sladkorja. Ko je čebula dobro prepražena, dodamo sesekljane šampinjone, nato splaknjeno kislo zelje in vse skupaj še nekaj časa pražimo, da se zelje zmehča.Dodamo sol, poper, kumino nazadnje pa po želji še ocvirke. Zmes ohladimo. Ko je testo vzhajalo ga razvaljamo na pomokani površini nekaj milimetrov debelo. Iz testa izrežemo kroge, katerih robove narahlo premažemo z vodo. Na vsak krog položimo žlico zeljne zmesi. Krog prepognemo čez polovico, ga zapremo in po robovih pritisnemo z vilico, da je dobro zaprt.Piroške zložimo na pekač obložen s peki papirjem in pečemo pri temperaturi 180 stopinj približno 20 minut. V zadnjih petih minutah peke piroške še premažemo z razžvrkljanim jajcem.