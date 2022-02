Podeljena so Bloudkova priznanja za leto 2021

Lansko leto je prireditev potekala virtualno, tokrat so nagrajenci v roke prejeli nagrade in plakete na prireditvi v živo.

Odbor za podelitev Bloudkovih priznanj, ki mu predseduje Viktor Grošelj, je podelil tri nagrade in deset plaket, izjemoma štiri nagrade in dvanajst plaket.

Letos je odbor prejel 75 predlogov in obravnaval 60 nominirancev, sicer pa je bilo od leta 1965 dalje podeljenih že 1298 priznanj, od tega 298 nagrad in 1000 plaket. Bloudkovo priznanje je prejelo skupno 757 športnih delavcev, 352 športnikov ali ekip in 190 športnih organizacij.

Poročilo predsednika odbora za podeljevanje bloudkovih priznanj za leto 2021

Za nami je še eno zahtevno leto. Ves svet – tako družba kot posamezniki – se je, kljub iznajdbi cepiva, še naprej spoprijemal s pandemijo covida-19. Dolgotrajno obilje slabih novic, skrb za lastno zdravje in zdravje skupnosti, omejitve na vseh področjih, eksistenčni problemi … vse to nas je močno zaznamovalo. Tudi zato, ker vse skupaj traja tako dolgo.

V težkih časih so dobri zgledi in navdušujoča dejanja še veliko bolj pomembni kot običajno. Kažejo nam, da je kljub zaostrenim razmeram mogoče spoznavati globlje, videti dlje in poseči više. S ponosom lahko zatrdim, verjamem, da to mnenje delite z mano, da je slovenski šport to pomembno motivacijsko nalogo opravil z odliko.

Slovenski športniki so nas navduševali od januarja do decembra s tako vrhunskimi rezultati in v tako širokem naboru športov, kot da nas je Slovencev 20 milijonov in ne desetkrat manj. Veselili smo se dosežkov naše najuspešnejše olimpijske odprave v tridesetletni zgodovini Slovenije in vrhunskih rezultatov našega para olimpijskega moštva. Medalje s svetovnih prvenstev so se vrstile kot po tekočem traku. V smučarskih skokih, tekih, judu, plezanju, kajakaštvu in še kje. V kolesarstvu po lovorikah ostajamo svetovna velesila, kar je še težje, kot to postati. Navduševali so nas naši mladi športniki. Seznam uspehov je res dolg.

Moška članska košarkarska reprezentanca 2021 – za vrhunski mednarodni športni dosežek. FOTO: Aleš Fevžer/OKS

Šport ima velik vpliv na javno mnenje, morda celo večjega, kot se zavedamo. Zato je v teh zahtevnih časih še toliko bolj pomembno, da s svojimi izjemnimi dosežki in zgledi, poleg drugih univerzalnih vrednot, promovira spoštovanje, strpnost, poštenost, solidarnost in povezanost. To so vrednote, ki jih tako posamezniki kot družba v celoti v teh časih najbolj potrebujemo.

Anamarija Lampič je Bloudkovo nagrado dobila za vrhunski mednarodni športni dosežek. FOTO: Gepa

Najvišja državna priznanja Republike Slovenije na področju športa nosijo ime Stanka Bloudka, človeka, ki je v svojem času najvidneje in najbolj tehtno vplival na razvoj slovenskega športa in na njegovo rast. S svojim izjemnim delom je posegal praktično na vsa področja, ki so neposredno povezana z njim, in tudi tista, ki so povezana posredno. Bil je aktiven tekmovalec, trener, organizator, funkcionar, pa tudi konstruktor in graditelj. Ob tem pa se je vselej boril za etiko v športu. Njegovo delovanje, ocenjeno z današnje časovne distance, lahko mirno označim za brezčasno in izjemno aktualno tudi danes. Zato priznanja, poimenovana po njem, nosijo še poseben lesk in žlahtnost.

Do razpisnega roka je na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj prispelo 75 vlog za 60 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 34 predlogov, za plakete pa 29. Pred odborom je bila tako zahtevna naloga, ki smo se je lotili spoštljivo, strokovno in odgovorno. Odločali in odločili smo se po svojih najboljših močeh, za kar se članom odbora še enkrat iskreno zahvaljujem. Vodilo nas je prepričanje, da delujemo v dobro slovenskega športa in promoviranja omenjenih vrednot, tako kot to s svojimi dosežki in etično držo izpričujejo tudi letošnji nagrajenci.

Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci! V imenu odbora in v svojem imenu vam, kot dobitnikom Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju športa, iskreno čestitam.

Viki Grošelj, predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj

Peter Ozmec je častljivi dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo v športu. FOTO: Arhiv Polet/Delo

Bloudkove nagrade za leto 2021

Ema Klinec, Nika Križnar, Špela Rogelj in Urša Bogataj – za vrhunski mednarodni športni dosežek

Moška članska košarkarska reprezentanca 2021 – za vrhunski mednarodni športni dosežek

Anamarija Lampič – za vrhunski mednarodni športni dosežek

Peter Ozmec – za življenjsko delo v športu

Bloudkove plakete za leto 2021

Eva Urevc – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Anže Lanišek – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Andreja Leški – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Luka Potočar – za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Franc Kopatin – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Blaž Lešnik – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Marjan Podržaj – za življenjsko delo v športu

Zoran Kos – za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa

Branko Žnidarič – za življenjsko delo v športu

Primož Suša – za pomemben tekmovalni dosežek v športu