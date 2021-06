Pohodniška pot Alpe - Adria doživlja pravi pokoronski preporod

Pot Alpe Adria, ki na skupno 43 etapah povezuje avstrijsko Koroško, Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino, v slovenske destinacije privablja vse več pohodnikov. V lokalnih turističnih organizacijah omenjeni produkt označujejo kot zelo uspešen, vsako leto pa z njim prodirajo tudi na nove trge.Alpe Adria Trail je popoln uspeh. Odkar je leta 2013 začel delovati rezervacijski center za prodajo namestitev, vsako leto opazijo za 150 do 200 odstotkov večje število pohodnikov in nočitev, ki jih ustvarijo. Popoln upad v letu 2020 je sprožil letošnji popolni razcvet.V Sloveniji je najbolj obiskano območje Soče in Triglavskega narodnega parka. Največkrat pohodniki na pot krenejo v Kranjski Gori in pridejo peš do Tolmina. Priljubljena destinacija so tudi Goriška Brda. Organizatorji pohodnikom zagotovijo organiziran prevoz nazaj na izhodišče, med etapami pa jim priskrbijo prevoz prtljage od enega do drugega prenočišča. V Kranjski Gori je med sezono pohodništva pred korono, seveda, od maja do oktobra turistično-informacijski center vsak dan obiskalo od sedem do 15 pohodnikov na poti Alpe Adria. Ker je Kranjska Gora vmesna destinacija, številni na njej tudi prenočujejo, in ker s seboj nimajo veliko opreme, veljajo tudi za dobre potrošnike.Pot ni namenjena le hribolazcem temveč vsem pohodnikom, saj vsak dan opravijo del poti, nato prenočijo in naslednji dan nadaljujejo do naslednjega vmesnega cilja. Pot poteka pretežno po nealpskem območju in s karseda majhno višinsko razliko. Etape so dolge okoli 20 kilometrov, zahtevajo približno šest ur hoje in so enotno označene s tablami.Vsaka etapa vodi vzdolž začrtane poti, po kateri se je mogoče odpraviti v obe smeri. Nudi privlačen kulinarični izletniški cilj in se konča v kraju z ustreznimi prenočitvenimi možnostmi. Pohodniki se običajno odločajo za enotedenske ali nekajdnevne oddihe. Eno leto se morda odpravijo na del poti po Avstriji, drugo leto po Sloveniji in tretje leto po Italiji.Celotna Alpe Adria Trail vodi od vznožja najvišje gore Avstrije, Velikega Kleka, skozi koroško gorsko in jezersko pokrajino ter brez velikih ovinkov mimo stičišča treh dežel Avstrije, Slovenije in Italije naprej do Jadranske obale in kraja Milje. Pot poteka po obstoječih pohodniških poteh, jih povezuje in se ponaša z ustrezno kakovostjo pohodniških poti.Za letos so na slovenskem delu poti prejeli že vrsto rezervacij, običajno prevladujejo predvsem pohodniki iz Avstrije in Nemčije. Gre namreč za avstrijski projekt, v katerem kot partnerja sodelujeta Slovenija in Italija. Pri promociji pa so se najprej osredotočili na nemški trg, kjer je veliko pohodnikov in imajo visok standard.Skrbniki poti, sodelujoče regije in destinacije vsako leto veliko vlagajo v dodatno promocijo in v dvig prepoznavnosti poti tudi na drugih trgih. Med pohodniki je tako na primer že veliko Švicarjev, Angležev in Nizozemcev. Alpe Adria Trail je tudi turistični produkt prihodnosti.