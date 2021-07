Pohodniški čevlji: V naravo in hribe zaščiteni do gležnja

PROALP CONTACT S2 (moški, ženski)

PROALP CONTACT S2 moski ženski. FOTO: Arhiv proizvajalca

MERREL AGILITY PEAK 4

MERREL AGILITY PEAK FOTO: Arhiv proizvajalca

SALOMON OUTline PRISM GTX (moški, ženski)

SALOMON OUTline PRISM GTX FOTO: Arhiv proizvajalca

SALOMON X ULTRA 4

SALOMON X ULTRA FOTO: Arhiv proizvajalca

PROALP KOFCE (moški, ženski)

PROALP KOFCEFOTO: Arhiv proizvajalca

MERREL MOAB SPEED (tudi v izvedbi GTX)

MERREL MOAB SPEED FOTO: Arhiv proizvajalca

MERREL MOAB 2 GORE-TEX (moški, ženski)

MERREL MOAB 2 GORE-TEX FOTO: Arhiv proizvajalca

MERREL MOAB 2 VENT

MERREL MOAB 2 VENT FOTO: Arhiv proizvajalca

MERREL SIREN 3 GTX

MERREL SIREN 3 GTX FOTO: Arhiv proizvajalca

MERREL SIREN TRAVELLER 3

MERREL SIREN TRAVELLER FOTO: Arhiv proizvajalca

MERREL INTERCEPT

MERREL INTERCEPT FOTO: Arhiv proizvajalca

ADIDAS TERREX SWIFT R3 GTX

ADIDAS TERREXSWIFT R3 GTX FOTO: Arhiv proizvajalca

Prihaja poletno-jesenska planinska sezona, zato smo vam pripravili obsežen izbor pohodne obutve, ki jo lahko dobite pri naših športnih trgovcih. V Poletov izbor smo uvrstili nizke, polvisoke in visoke modele cenovnega razreda do 200 evrov.Letošnja s snegom radodarna zima bo zagotovo pustila pečat tudi na poletni planinski sezoni. Zahtevno prečenje strmih snežišč z nevarnim iztekom nas bo postavljalo pred dilemo: ali imamo primerno obutev in preostalo opremo ter zlasti znanje, ki nam bo omogočilo varno nadaljevanje ture. Gorništvo je dejavnost, ki hitro kaznuje vsakršno preskakovanje hribovskih razvojnih stopenj, zato si vzemimo čas za postopno pridobivanje znanja in izkušenj z obiskom izobraževanj, ki jih organizirajo različni ponudniki (PZS, GRZS, ZGVS ipd.).Tura, na kateri bomo hodili po dobro utrjeni, široki, s smrekovimi iglicami prekriti planinski poti, se močno razlikuje od hitrega sestopa po melišču, kjer se za nami kotalijo tudi večji kosi kamenja, ali plezanja po zahtevnem brezpotju in lažjih alpinističnih smereh. Odgovor o neprimerni izbiri tipa obutve za omenjene terene se nam ponuja sam po sebi. Tokrat o obutvi za nežnejše podlage, to je prvi del naše predstavitve.Poletovci vam na gorskih potepanjih želimo varen korak, trezno presojo in veliko užitkov v kraljestvu, »kjer tišina šepeta«.Bosonogi čevlji za pohodništvo Proalp Contact S2 so pregibni v vse smeri, s tem pa omogočajo stopalom, da se pri hoji prilagajajo konfiguraciji terena. Prožen podplat Vibram s profilom ​ščiti pred grobim terenom in nima blaženja, zato imamo amortiziranje s pomočjo stopalnih lokov. To je obutev za ljudi z utrjenimi nogami. Priporočamo postopen prehod na nošenje teh čevljev, ki sicer omogočajo krepitev stopalnih mišic in bolj naravno hojo. S pomočjo paščkov se odlično oprimejo gležnjev, prstni del pa je prostoren. Podplat ima okvir iz gume, ki popolnoma ščiti pred vdorom vlage, zgornji usnjeni del pa je vodoodporen in brez membrane, da diha, in v njih je prijetna klima za noge. Vložek je iz mešanice bio volne in konoplje. Možna je tudi izdelava iz veganskih materialov. Bosonogi čevlji Contact so plod razvoja in izdelave v domačem podjetju Proalp iz Tržiča.Terenski copat, ki je primeren za tek in hojo po grobem terenu in pohode vse do sredogorja. Zgornji del sestavlja tekstil​ Jaquard, ki stopalu omogoča zračnost in odličen oprijem. Dodana je nova pena ​FloatPro v vmesnem podplatu, ki zagotavlja več blaženja in udobja na vsakem koraku. Pod prsti je vstavljena nova torzijska plošča Rock Plate, ki ponuja dodatno stabilnost za varen korak pri gibanju v naravi. Guma Vibram MegaGrip na podplatu ​omogoča odličen oprijem in prilagajanje na različnih podlagah. Tehnologija FlexConnect v sprednjem delu podplata omogoča bolj naraven občutek stika s podlago, po kateri tečemo. Za varnost prstov pred kamenjem pa poskrbi zaščitna kapica v sprednjem delu copata.OUTline PRISM GTX odlikujejo dodaten oprijem, zaščitna gumijasta kapica v sprednjem delu in zračna mrežica. Salomonov podplat Contagrip bo zagotovil dober oprijem s podlago. V vmesnem delu je uporabljen EnergyCell, ki omogoča odlično ravnotežje med blaženjem in stabilnostjo, hkrati pa se pritiski na stopalo zmanjšajo, kar povečuje občutek udobja. Model je maksimalno prožen in daje kar najboljšo oporo, a je še vedno udoben kot vsak cestnotekaški čevelj. Z moderno zasnovo je videti privlačen ne glede na to, v katero okolje vas bo zaneslo! Za zaščito stopal pred vlago poskrbi membrana Gore-Tex, čevelj je primeren za vse letne čase.Model X ULTRA 4 združuje stabilnost in zaščito pohodniškega čevlja z udobjem trail obutve. Posebej je narejen tudi za ženske, njegova prožnost je večja. Izboljšan podplat Contagrip s 5 mm globokimi čepki je popolna kombinacija oprijema in vzdržljivosti na vseh podlagah. Sestavljen je iz dveh različnih vrst gume, ki omogočata prilagodljivost pri vzponih v sprednjem delu in pri spustih v petnem delu, takrat zgrabi bolj agresivno. Prenovljena šasija Advanced Chassis med zunanjim in vmesnim delom stopala poveča nadzor gibanja, omogoča večjo stabilnost in zaščito na razgibanih terenih, ne da bi bila omejena mobilnost skočnega sklepa. Mehansko zaščito zagotavlja guma v prstnem delu. Čevelj je opremljen s tehnologijo SensiFit, ki stopalo popolnoma ohranja na svojem mestu med gibanjem. Kot večina Salomonovih modelov je tudi ta opremljen s sistemom zavezovanja ​Quicklace. Veliko udobje omogoča gladek ovratnik brez šivov, ki daje rokavici podoben občutek. Čevelj je obdan z usnjem, zaščitenim s poliuretanom in tesno mrežico, ki preprečuje vstop delcem v notranjost.Kakovostni pohodni čevlji Proalp Kofce imajo čvrsto jedrno osnovo in so narejeni iz prvovrstnih pretežno naravnih materialov, ki so zračni in trpežni in se prilagodijo obliki noge ter to ohranijo vsa leta uporabe. To so torzijsko stabilni nizki čevlji, ki obdržijo obliko, na pobočjih na zahtevnih terenih se čvrsto ugnezdijo. Zasnovani so tako, da je v njih optimalna klima za noge in da znoj prehaja ven. Zaradi zagotavljanja dobre klime nimajo vodoodporne membrane, hidrofobirano usnje ob občasnem nanosu impregnacijskega pršila za več ur zadrži vdor vlage. Podplat sestavlja visokokakovostni Vibram s profilom za pristope, ki ga zaradi obrabe v podjetju Proalp zamenjajo. Posebnost predstavljenega modela so igrive, asimetrično razporejene barvne kombinacije.Lahek, hiter in udoben večnamenski pohodni čevelj je namenjen športnim navdušencem, ki si želijo hitrih pohodov in teka po neravni podlagi. Tekstilni deli v zgornjem delu čevlja omogočajo udoben oprijem stopala. Za dodatno stabilnost poskrbi torzijska plošča Rock Plate v sprednjem delu podplata. Dodana je tudi nova pena FloatPro v vmesnem podplatu, ki zagotavlja več blaženja in udobja na vsakem koraku. Guma ​Vibram EcoDura daje odličen oprijem in se prilagaja različnim podlagam, po katerih hodite, narejena pa je iz 30-odstotkov recikliranega materiala. Merrellov pohodni čevelj Moab Speed GTX je most med klasičnim pohodnim in ultralahkim trail modelom, je vse, kar potrebujete, da ste v gorah hitri pri vzponu in dovolj stabilni pri spustu.Novi, izboljšani Moab 2 ponuja še več udobja in boljši oprijem stopala. Nizek pohodni čevelj je zaradi lahkotnosti primeren za različne dejavnosti na prostem. Zgornji del je sestavljen iz vodoodbojne membrane Gore-Tex ter kombinacije usnja s stranskimi zračnimi tekstilnimi deli. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce in poskrbi za celodnevno udobje na vsakem koraku. Vsebuje odstranljiv vložek Eva. Guma Vibram omogoča odličen oprijem na različnih podlagah.Novi, izboljšani Moab 2 ponuja še več udobja in boljši oprijem stopala. Nizek pohodni čevelj je zaradi lahkotnosti primeren za različne dejavnosti na prostem. Zgornji del je zračen, sestavlja pa ga kombinacija usnja s stranskimi zračnimi tekstilnimi deli. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce ter poskrbi za udobje. Vsebuje odstranljiv vložek Eva. Guma Vibram na podplatu zagotavlja odličen oprijem na različnih podlagah.Pohodniška linija čevljev Siren je narejena za ženske. Ta nizki model je namenjen različnim dejavnostim na prostem. Zgornji del sestavljajo tekstilni deli in vodoodbojna membrana Gore-Tex. Guma Vibram Megagrip zagotavlja odličen oprijem in prilagajanje različnim podlagam. Tehnologija Qform2 poskrbi za dodatno oporo stopala in nevtralizira hojo na X.Pohodniška linija čevljev Siren je narejena za ženske. Nizek usnjen pohodniški čevelj je namenjen različnim dejavnostim na prostem. Zgornji del sestavljata usnje in vodoodbojna membrana M-Select Dry. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce in omogoča udobje ves dan. Guma Vibram zagotavlja odličen oprijem in prilagajanje različnim podlagam. Tehnologija Qform2 poskrbi za dodatno oporo stopala in nevtralizira hojo na X.Model Intercept je usnjen pohodniški čevelj, ki je primeren za pohode vse do sredogorja. Anatomsko nožno ležišče Ortholite omogoča odlično udobje stopalu. Podplat sestavlja guma Vibram, ki daje odličen oprijem na različnih podlagah. Merrellova zračna blazina Air Cushion v peti blaži udarce ter poskrbi za celodnevno udobje na vsakem koraku. M-Select FRESH v vložku pa zagotavlja dolgotrajno svežino čevlju.Kakovostni pohodniško-tekaški čevlji so privlačni na pogled, opremljeni so z membrano Gore-Tex. Primerni so za dejavnosti v vseh vremenskih razmerah. Za dober oprijem podplata s podlago poskrbi Continentalova guma. Opremljeni so s podporo srednjega dela podplata TPU, tehnologijo za hitro in enostavno zavezovanje. Vmesni podplat adiPRENE omogoča udobje in blaženje udarcev. Zunanji podplat je narejen iz gume za izjemno oprijemljivost v mokrih razmerah.***Jure Vajs, alpinist, inštruktor GRZS, reševalec letalec, inKlemen Dolenc, vodja Poletovih testov tekaške in pohodne obutve