Preprost bučni polpet

Moji bolj pridni kolesarski prijatelji se že krepko klatijo po sivih cestah Gorenjske in polnijo svoje pametne športne naprave s podatki srčnih utripov, prevoženih kilometrov, hitrosti….

Ker sem doma na enem večjih kolesarskih križišč, dostikrat obidejo tudi moje domovanje, kjer se običajno in zlasti med vikendi najde kaj za pod zob in lačna izčrpana usta. Z veseljem jih tudi pogostim.



Tokrat so bili v kuhinjski pečici premišljeni bučkini polpeti. O bučkah smo že govorili, naj pa ponovimo, da so zelo nizko kalorične, vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, ugodno delujejo na prebavo, srce in ožilje , znižujejo raven holesterola. Seveda pa so tudi zelo okusna in hvaležna zelenjava za vse mogoče kombinacije z drugimi živili.

Današnji polpeti so hranljiv, lahek in zdrav obrok, ko na primer končamo z aktivnostjo za vnos izgubljenih hidratov in beljakovin ali pa na primer lažja zgodnja večerja zelenjavno beljakovinske narave.

Potrebujemo(za 3-4 osebe):

Nekaj žlic olivnega olja

2 večji naribani, dobro ožeti bučki

2 stroka česna

Peteršilj

3 jajca

Sol, poper

100 do 120 g mletih kosmičev

100 g naribanega kozjega mladega sira

50 g sira edamca

Nekaj češnjevih paradižnikov

Priprava:

Bučke naribamo in močno ožamemo, dodamo sesekljan česen, peteršilj, jajca, sol, poper, kosmiče in nariban sir. Vse skupaj dobro premešamo in pregnetemo. Oblikujemo polpete in jih zložimo na pekač. Na vsak polpet položimo še rezino kozjega sira in polovičko paradižnika. Pečemo v pečici pri temperaturi 180 stopinj približno 40 minut, da lepo porjavijo.