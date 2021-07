Kolesarske kroglice za daljši krog

Poletov recept: Kolesarske energijske kroglice. FOTO: Tanja Drinovec

Za približno 20 kolesarskih kroglic potrebujemo:

Priprava kolesarskih kroglic:



Torej količinsko ne prevelik, energijsko pa močan zalogaj z obilo kalorij, ki naj bi trajale čim dlje. Torej veliko sladkorja in maščobe, ki se v telesu sprošča kar nekaj časa, v kri pa preide razmeroma hitro. Bile naj bi seveda tudi dokaj lahko prebavljive in ne delale prevelikega občutka teže v želodcu.Vsebujejo zdrave oreščke, ki vsebujejo veliko zdravih maščob, vitaminov in mineralov, kakav, med, maščobo in še nekaj suhega sadja niso pa sladkane s sladkorjem. Seveda lahko sestavine priredite po svojem okusu in željah. Na testiranju so bile tudi pri mladih odbojkarskih tekmovalkah in bile deležne pohvale tako glede okusa kot občutka sitosti med tekmo.100 g olupljenih mletih mandljev100 g indijskih oreščkov2 žlici kokosovega olja2 žlici kakavovega oljaZvrhana žlica kakavaCimetPest datljevPest rozinNekaj žlic vodeŠčepec soliŽlica meduMandlje, oreščke, stopljeno olje in med stresemo v skledo. Dodamo cimet, kakav in sol. V sekljalniku drobno zmeljemo še datlje, rozine in mrzlo vodo, da dobimo pasto, ki jo dodamo ostalim sestavinam. Vse skupaj dobro premešamo, da dobimo lepljivo zmes. Z vlažnimi rokami oblikujemo kroglice poljubne velikosti. Nazadnje kroglice še povaljamo v kakavu ali kokosu. Kroglice v hladilniku zdržijo kar nekaj dni in so priročen obrok tudi za daljšo pot v hribe ali kaj podobnega.