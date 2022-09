Poletov recept: kostanjeva krostata

Zares redki so tisti, ki tega čudovitega plodu jeseni ne marajo. Za povrhu pa je še močno zdravilen, hranljiv, brez glutena in poln vitaminov, mineralov in drugih kvalitetnih sestavin.

Kostanj je škrobnato živilo z relativno nizko kalorično vrednostjo. Bogat je z vlakninami, ki znižujejo raven holesterola v krvi. Vsebuje tudi veliko vitamina A,B,C, nenasičenih maščobnih kislin, folne kisline, po mineralih pa je bogat s železom, kalcijem, manganom, fosforjem in cinkom.Narava je resnično čudovita stvar in če dobro pomislimo, nam ponudi v vsakem letnem času svojega heroja med živili, ki nas lahko bogato podpre v še kako potrebnih snoveh, za dobro in kvalitetno delovanje našega ustroja.Današnja krostata je močnejša sladica, bogata še z medom, mandljevo moko in veliko drugimi surovinami in začimbami. Sladica, primerna za med sezono kostanja.

Za pripravo potrebujemo (krostata premer 25 cm):

Testo:



250 g pirine moke (lahko tudi druge)

100 g mandljeve moke

30 g meda

75 g rjavega sladkorja

200 g masla

1 jajce

Sol

Vanilja, cimet klinčki (ščep po okusu)

2 žlici tekoče smetane

Pecilni prašek, ščepec sode bikarbone

Žlica čokolade v prahu

Nadev:

400 g olupljenega skuhanega drobno zmletega kostanja

125 g maskarpone sira

Nekaj žlic tekoče smetane

Nekaj zamaškov ruma (po okusu in želji)

1 jajce

3 velike žlice meda

Cimet, vanilja

Za Medeni karamel za preliv:

Dve žlici medu

Žlica sladkorja

Velika žlica masla

2 žlici tekoče smetane

Priprava kostanjeve krostate:

Iz sestavin za testo zgnetemo testo in ga pustimo na hladnem približno pol ure. Pomaščen pekač za krostate nadevamo z razvaljanim testom (lahko ga razvlečete tudi z rokami) debeline približno pol centimetra. Testo prebodemo z vilicami in slepo spečemo (obložimo s fižolom in tako pečemo približno 15 minut pri temperaturi 180 stopinj).

Fižol odstranimo in krostato nadevamo z nadevom. Tega pripravimo tako, da vse sestavine za nadev dobro premešamo v gladko zmes. Vse skupaj pečemo še približno 20 minut pri temperaturi 180 stopinj. Če nam je kaj testa ostalo, krostato lahko z njim še poljubno okrasimo.

Za medeni karamel, s katerim po želji prelijemo krostato v kozici dobro stopimo med in sladkor, dodamo maslo nazdnje pa še smetano. Vse skupaj prelijemo po krostati.

Za okrasne karamelice v kozici stopimo sladkor, da karamelizira in oblikujemo karamelice na peki papirju. Dobro jih ohladimo in z njimi okrasimo krostato.