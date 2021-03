Sadna solata ali skodelica zdravja

Priprava sadne skodelice zdravja

Ne vem čisto dobro, kaj vitamini točno so, sprejemam pa znanstveno dejstvo, da so nenadomestljiva sestavina za naše življenje. Brez njih ne bi rasli lasje in roževina, kosti bi bile krhke in živci načeti, motno bi videli, naokoli pa bi hodili slabokrvni, z bledično kožo in še bolj razmajanim imunskim sistemom, kot sicer.Cela gora jih je, naravnih in tistih, saj se jih tako poimenuje – sintetičnih. Vsak od njih ima svoje ime in vpliva na določeno življenjsko funkcijo. Tako na primer na wikipediji piše, da vitamin B6 skrbi za presnovo maščobnih kislin in aminokislin, delovanje živčevja in zdravo kožo, vitamin K vpliva na proces strjevanje krvi, vitamin E pa je antioksidant, ker zavira oksidacijo.Kakorkoli, danes sem jih s pripravljeno sadno solato prejel kar precej in počutim se, no, še kar super.Lepo pokončno sedim za računalnikom, oči me ne pečejo, ko zrem v kontrastno sliko monitorja, prebava brez motenj opravlja svoje delo, energije je dovolj, da napišem še vsaj dva prispevka in dokončno razpredem recept za to čudežno skledo vitaminov, ki me drži pokonci.V trgovini sem kupil jabolka, hruške, kivije, mandarine in banane, jih lepo razrezal na manjše koščke in prelil s tekočino, pripravljeno iz vrele vode, v kateri sem na kratko pokuhal dve žlici medu, na kolobarje narezano polovico limone in dve jedilni žlici posušenega pehtrana. Solata je s sladko kislim prelivom dobila več okusa in sočnosti, pa še koščki presnega sadja so se nekoliko zmehčali.Tako pripravljena sadna solata je primerna za kratko malico, zajtrk ali večerjo, radi jo imajo tako odrasli kot otroci. Pa še nobene posebne priprave ne zahteva, le zamižati moramo nekoliko pri poreklu blaga, saj banane, limone in mandarine pri lokalnem pridelovalcu ne uspevajo.