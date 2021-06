Poli tabletka je rešitev

Dismobilnost

Poli tabletka ali čudežni zvarek

Preventiva



Na kratko o poli tabletki:

Če je kdo ob pogledu na naslov prispevka pomislil, da bo jedel poli salamo v obliki tabletke, se seveda moti. Zapis je namenjen čudežni tabletki za zdravljenje sindroma, ki ga učeno imenujemo »dismobilnost«. V današnji poplavi novih izrazov, s katerimi poskušamo opredeliti stanja, ki so posledica motenj presnove in so za zdravje nevarna, ti izrazi izražajo diagnoze, na podlagi katerih lahko postavimo ustrezno terapijo. In jo nato v postopku zdravstvene obravnave tudi preverimo in prilagodimo.Najbolj praktično bi dismobilnost lahko prevedli kot motnjo gibanja do te mere, da je moteno normalno funkcioniranje v življenju. Delno se temu stanju približamo s slovenskim izrazom slaba pokretnost. Lahko da obstaja tudi kakšen drugi izraz, a to ni pomembno. Pomembno je, kako ljudi, ki začnejo pešati, spet postavimo na dobre in samostojne noge. Se vam zdi trditev o tabletki, ki bo nekoga iz slabe pokretnosti spravila v ponovni tek v življenju, podobna mislim junakov iz znanstvene fantastike?Dismobilnost so poimenovali sindrom, ki ga v različni kombinaciji sestavljajo osteoporoza, nizka mišična masa ali sarkopenija in nizka mišična moč, upočasnjena hoja, padci ter visok delež telesnega maščevja. Pri dismobilnosti gre torej za telesno stanje, ki je posledica presnovnih procesov, v katerih se razgrajuje funkcionalna masa telesa. Ker so presnovne spremembe, pri katerih prevladujejo razgraditveni procesi, značilne tudi za večino kroničnih bolezni, je dismobilnost pogosta spremljevalka ali končna postaja kroničnih bolezni.Dismobilnost vodi v onemoglost in pripomore k zlomom. Primer iz prakse: zlom kolka pri nekom, ki je že slabše pokreten. Takšen bolnik po zlomu (pre)velikokrat obleži. Tako posledice dismobilnosti močno poslabšajo kakovost življenja. Zato se v trenutku življenja, ko nekdo začne postajati dismobilen, pojavi sama dismobilnost kot dejavnik, ki pospešuje njen razvoj. Kajti takrat ko oslabimo, ponavadi še bolj sedimo ali ležimo, slabše jemo, nimamo volje, da bi skrbeli zase, in začarana spirala dismobilnosti počasi pelje navzdol.Ob začetnih znakih dismobilnosti se nam mora prižgati rdeča lučka! Ukrepi so potrebni takoj!In tu se pojavi čudežna poli tabletka. Če sklepam po vsakdanji praksi, mnogi nekritično verjamejo obljubam o čudežnih snoveh, ki odpravijo bolezenske težave skoraj po želji. Oblike snovi, v katerih jih ponujajo, so različne in zajemajo cel spekter agregatnih stanj snovi. Od plinov, tekočin do bolj trdnih materialov. Skratka, ko nekdo opeša, se velikokrat nasloni na čudežne snovi, ki mu bodo povrnile moč. Ali okrepile kosti in podobno. Ob tem se mnogokrat pozabi ali celo črta z jedilnika normalna prehrana, ki vendarle zagotavlja glavni vir energije in hranil vzdrževanje strukture in funkcije telesa.Ker danes dobro vemo, da je za optimalno delovanje presnove in tako zmanjševanje ali omilitev razgraditvenih procesov učinkovita terapija gibanje, je odgovor, kakšno naj bo osnovno zdravilo proti propadanju mišic, kosti in preprečevanju kopičanja maščevja, pravzaprav na dlani. Gibanje. Ker gibanje rešuje toliko presnovnih in funkcionalnih prolemov in ima torej številne že skoraj farmakološke učinke, ga lahko poimenujemo tudi poli tabletka.Med osnovne probleme gibanja spada njegova delna nepriljubljenost. Če bi bilo gibanje grenko, zelo kislo ali kaj podobnega, bi ga z veseljem pojedli, a ko govorimo o terapiji, pri kateri moramo vložiti kar nekaj volje in napora, je to za mnoge težko. Kar je razumljivo, ker se na pragu dismobilnosti srečujemo z manjšo gibalno zmožnostjo, ki nam dobesedno jemlje moč in s tem tudi voljo. Nekateri sami gibanja enostavno ne zmorejo. Že itak so betežni in telovadba je za njih pojem z drugega planeta. Drug problem gibalne tabletke je njena redna uporaba.Da je telesna vadba učinkovita, jo moramo izvajati redno. Vsekakor pa ves čas, ko si želimo neko kakovost življenja. Tretji in prav tako zelo velik problem poli tabletke pa je njen odmerek. Če ne poznamo bolnikovih presnovnih in včasih tudi s tem povezanih prehranskih težav, težko svetujemo pravi in učinkovit odmerek vadbe. Zato potrebuje dismobilni bolnik najprej vsaj osnovno medicinsko in prehransko obravnavo, da si »prisluži« ustrezne diagnoze. Te so nato tudi izhodišče za vrednotenje gibalne terapije.Bolnika ali nekoga, ki se telesno počasi seseda pod težo svojega življenjskega sloga ali dolžine življenja, namreč ne moremo trenirati kot nekoga, ki si želi zmagati na olimpijskih igrah. Hkrati je treba primerno vadbo tudi vgraditi v drugo medicinsko terapijo, ki jo bolnik ima. In premisliti, kakšne so še druge terapevtske možnosti, ki lahko vplivajo na ugodnejši potek zdravljenja simptomov in stanj dismobilnosti.Poli tabletko pa seveda lahko uporabimo s pridom za preventivo dismobilnosti. Priskrbite si jo lahko sami, prav tako prilagodite njen odmerek tako, da boste kar najbolje in z užitkom poskrbeli za dobro zdravje in počutje.– Sedanji podatki, da je ciljna, posamezniku prilagojena gibalna terapija v zvezi z ustrezno prehrano najboljša strategija, s katero lahko ohranimo mišično maso in funkcionalno moč telesa.– Med podporne prehranske dejavnike spadajo predvsem vitamin D (jajca, ribe, mlečni izdelki, polnovredna živila, dodatek v farmacevtski obliki), antioksidanti v čim bolj naravni obliki (hrana: sadje, zelenjava, polnovredna živila) in eikozapentojska maščobna kislina (mastne morske ribe, prehranski dodatek).– V praksi preizkušajo zdravila, ki prek svojih presnovnih lastnosti pomagajo ustaviti telesno funkcionalno propadanje. To so: testosteron, neselektivni modulatorji androgenih receptorjev, rastni dejavnik 1, snovi, ki pospešijo izločanje rastnega hormona, zaviralci encima za pretvorbo angiotenzina, miostatinski zaviralci in še in še. Skoraj doping lista je to. V laboratorijskih razmerah je zelo dolga.– Praktični nasvet 1: malo gibanja je bolje kakor nič!– Praktični nasvet 2: vadite svoje mišice do zmerne utrujenosti!– Praktični nasvet 3: vadba naj bo kombinirana, vztrajnostna + vaje za moč.