Polmaraton: polovica za polno veselje

Tek na 21 kilometrov je morda najbolj priljubljena razdalja ljubljanskega tekaškega praznika. To ni polovička, to je resnična tekaška izpolnitev, dosežek. Tek, na katerem ste deležni vsega, kar potrebujete za tekaško zadovoljstvo.

Za marsikaterega slovenskega tekača je polmaraton najbolj priljubljena razdalja, nekaj, kar bi si bilo treba izmisliti, če ne bi obstajalo, da ljubiteljski tekač pride v nebesa. In ta nebesa niso maraton, da ne bo pomote. Čeprav je to polovica razdalje maratona, je teh 21 kilometrov vzdržljivostna preizkušnja, ki je večina ljudi nikoli ne bo poskusila. Potrebovali boste tako psihično kot fizično vzdržljivost, da boste šli lahko skozi vse, od začetnega poka pištole do medalje, ki vas čaka na cilju.

Polmaraton vam ponuja skoraj vse zadovoljstvo in dosežke kot pravi maraton in veliko manj kot polovico bolečine in utrujenosti. Tek na polmaratonu kljub temu zahteva veliko predanosti, motivacije in odrekanja.

RAZDALJA: 21.098 m

START: 9.15

PRIJAVA IN PRIJAVNINA: prijaviti se je bilo mogoče do 30. septembra. V ceno prijavnine sta vključena startna številka s čipom za enkratno uporabo in promocijsko darilo.

KRAJ PRIREDITVE: Središče in okolica mesta Ljubljane

DATUM IN ČAS PRIREDITVE: nedelja, 24. oktobra

PRIREDITELJ: Mestna občina Ljubljana

IZVAJALEC: TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov

Tekmovalne kategorije

POLMARATON (21.098 m), start ob 9.15:

MOŠKI

moški A, rojeni 2003–1992, od 18 do 29 let

moški B, rojeni 1991–1987, od 30 do 34 let

moški C, rojeni 1986–1982, od 35 do 39 let

moški D, rojeni 1981–1977, od 40 do 44 let

moški E, rojeni 1976–1972, od 45 do 49 let

moški F, rojeni 1971–1967, od 50 do 54 let

moški G, rojeni 1966–1962, od 55 do 59 let

moški H, rojeni 1961–1957, od 60 do 64 let

moški I, rojeni 1956–1952, od 65 do 69 let

moški J, rojeni 1951 in starejši, od 70 let

ŽENSKE

ženske A, rojene 2003–1992, od 18 do 29 let

ženske B, rojene 1991–1987, od 30 do 34 let

ženske C, rojene 1986–1982, od 35 do 39 let

ženske D, rojene 1981–1977, od 40 do 44 let

ženske E, rojene 1976–1972, od 45 do 49 let

ženske F, rojene 1971–1967, od 50 do 54 let

ženske G, rojene 1966–1962, od 55 do 59 let

ženske H, rojene 1961–1957, od 60 do 64 let

ženske I, rojene 1956–1952, od 65 do 69 let

ženske J, rojene 1951 in starejše, od 70 let

*na polmaratonu lahko nastopijo tekači in tekačice letnik 2003 in starejši/-še, izjeme niso mogoče; omejitve so določene skladno s pravili AZS in WA. Vsako potvarjanje letnika bo obravnavano kot kršitev pravil. S prijavo jamčite, da so vsi podatki točni.

TRASA PROGE: Trasa je ravninska. Start teka je na Slovenski cesti, cilj na Kongresnem trgu. Trasa poteka po ulicah in cestah v središču mesta in v njegovi okolici. Na trasi so štiri okrepčevalne in dve vodni postaji.

Start: Slovenska cesta (pri Drami), Slovenska cesta, Dunajska cesta, Ulica 7. septembra, Slovenčeva ulica, Podmilščakova ulica, Drenikova ulica, Aljaževa ulica, Goriška ulica, Cesta Ljubljanske brigade, Ulica Jožeta Jame, Pečnikova ulica, Regentova cesta, Vodnikova cesta, Šišenska cesta, Večna pot, Pot Roberta Blinca, Pot za Brdom, Cesta na Brdo, Rožna dolina Cesta II, Šestova ulica, Tržaška cesta, Aškerčeva cesta, Slovenska cesta, cilj: Kongresni trg

VODA IN OKREPČEVALNICE: Voda je od 12,5 kilometra dalje na vsakih pet kilometrov, okrepčevalnice so na vsakih pet kilometrov od petega kilometra dalje.

ZDRAVSTVENO VARSTVO: Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost. Priporočamo, da tekači do 30 dni pred tekmovanjem opravijo preventivni zdravstveni pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. Ob progi (na vsaki okrepčevalni in vodni postaji) in na cilju je dežurna zdravniška služba.

NAGRADE: Prvi trije uvrščeni tekmovalci po kategorijah prejmejo kolajne, v absolutni konkurenci pa pokale in denarno nagrado, ki se ob doseženem rekordu proge poviša (1:04:55 moški; 1:11:45 ženske). Spominsko priznanje z vpisanim doseženim časom si lahko vsi uvrščeni tekmovalci po končanem polmaratonu natisnejo na spletni strani maratona. Vsi tekmovalci v polmaratonu v cilju prejmejo spominsko kolajno.

PODELITEV NAGRAD: Javna podelitev priznanj in nagrad je samo za absolutno moško in žensko kategorijo. Prvi trije uvrščeni posamezniki v vsaki kategoriji bodo o nagradi obveščeni v tednu po tekmovanju.

SPLOŠNA DOLOČILA: Tekmovanje poteka po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Svetovne atletike (WA).

Informacijska služba, ki daje vsa navodila v zvezi s tekmovanjem, posluje na TIMING Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana, tel.: 01/ 234 80 00, e-mail: info@timingljubljana.si.

Uradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani.

Pritožbena komisija sprejema pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 40 evrov na dan tekmovanja med 9. in 16. uro na Kongresnem trgu v prostorih sekretariata.