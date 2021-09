Polnovzmeteno električno gorsko kolo, zakaj pa ne

Tista ena črtica je svetila tudi, ko sem ga pakiral v avto pri kavarni Strmol. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Tudi fotografiral sem in poslušal ženske, ki so nekaj nabirale, ne vem kaj, verjetno kake zdravilna zelišča. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Električno kolo je zdržalo. Moje srce tudi. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Na spustu sem imel občutek, da je nekaj narobe. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Twinlock sistem ročice; patentiran sistem Twinlock ročice omogoča hkratno kontrolo prednjega in zadnjega amoartizerja. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Dvakrat sem prebral katalog, da sem ugotovil kako sem užival in predvsem zakaj. FOTO: Miroslav Cvjetičanin/Delo

Sem kolesar in vsak napredek na tem področju me navduši. Ne vem, kako bom razmišljal, ko bodo asfaltne ceste preplavile električne specialke.Gorsko kolesarjenje sem od nekdaj imel za posebno vrste zabave. Posebna vrsta pomeni, da nima veliko povezave s kolesarstvom, veliko pa z uživanjem v naravi. Adrenalinski športi mi niso všeč, ker ne vem kateri šport ni adrenalinski. Torej, sem neopredeljen. Da, ko bodo mimo mene začeli švigati kolesarji na električnih specialkah, bom ponovno premislil ali so mi ta kolesa všeč.Izposodil sem si čisto novega Scotta Strike eRide. Mašina, ki je že na prvi pogled izdelek iz prihodnosti. V prodajalne je prišel letos. Izposodil sem si ga v prodajalni Grašca v Križah in sem ga gnal na vrh Zvoha. Vrh Zvoha je visok 1971 metrov. To je višina nad morjem, vsi, ki smo rojeni tega leta pa letos, praznujemo sprejem med Abrahame. No, tega kolesa si nisem privoščil, ker sem polstoletnik, za zdaj sem si ga samo izposodil, da bi še enkrat premislil, ali je tako kolo zame ali ne (še).Startal sem pod gradom Strmol in skozi Dvorje in Grad po asfaltu čez Ambroža do Jezerc in naprej prek Krvavškega smučišča do hotela in mimo oddajnika do vrha Zvoha. No, ni šlo tako hitro kot se bere pa, če tudi bi imel na turbo stopnji vseskozi. Scott Strike ima štiri stopnje: eco, tour, emtb, turbo. Tour je najbolj uporabna. Imam skoraj sto kilogramov in skrbelo me je ali me bo kolo zmožno potegniti na višino moje rojstne letnice.Pod tlakovci, ki peljejo proti vrhu Velikega Zvoha, je bila na ekrančku samo še ena črtica! Srce mi je bobnalo, kot ko se na pametnem telefonu pokaže 10 odstotkov baterije! Nič, če zmanjka, pa obrnem in direktno v dolino, sem se spodbujal. Tlakovci, ki vodijo na vrh, so uporabni, na tem delu je tako strmo, da je več možnosti, da te obrne na hrbet, kot da prideš do vrha. Če se nagneš naprej, ne moreš dihati, če se ne ti zadnje kolo podrsava, skratka, nerodno mi je tole pisati, ker kdor kolo žene tja gor res ni vreden, da bi se o njem pogovarjali. Zvoh je smučarska domena in ne kolesarska. Če pa to počne Abraham potem je res bolje, da nehate z branjem.Električno kolo je zdržalo. Moje srce tudi. Pred mnogimi koledarji mi je uspelo po teh tlakovcih priti brez pomoči motorja, danes to ni mogoče. In evo, tu je kleč električnega kolesa; kdaj bi jaz še videl Zvoh s kolesom, če ne bi bilo električnega kolesa? Nikoli. Bi kaj zamudil? Seveda bi, saj sem navdušen kolesar. Na vrhu Zvoha je stal avto! Matvola, kakšna mašina mora biti to? Ogledoval sem si džipa in potem moje kolo in potem še okolico, ki se razprostira okoli.Tudi fotografiral sem in poslušal ženske, ki so nekaj nabirale, ne vem kaj, verjetno kake zdravilna zelišča. Srce se ni umirilo, moj nasmeh pa tudi ni usahnil. Sam sebi sem se zdel dopingiran do grla. Ne, to ni slaba vest. Električnih koles je vsako leto več in kolesarjev, ki kolesarijo na tako resen način tudi., olimpijski prvak v gorskem kolesarstvu iz Tokia, je tudi svetovni prvak v električnem gorskem kolesarstvu ali kako se tej disciplini že reče.Torej z obema kolesoma je najboljši na svetu.Tista ena črtica je svetila tudi, ko sem ga pakiral v avto pri kavarni Strmol. Do kavarne sem se spustil po trailu Muci. Kleni specialkar ima po tem trailu več težav kot Janša z državljani. Če bi me kdo snemal, bi to imelo na Youtubu precej zadetkov. Preživel sem, odrgnil sem testno kolo, ubili me bodo prodajalci, a sem živ spil dve kavici v Strmolu.Scott Strike eRide je prihodnost. S 140 mm hoda spredaj in zadaj, povsem novo geometrijo, Bosch-ovih prenovljenim Performance CX 2021 integriranim sistemom (625Wh - z opcijo razširitve na 1125Wh) in skrbno izbranimi komponentami, je to kolo, ki na prvo mesto postavlja udobje in brezskrbne užitke slehernega e-mtb navdušenca. Tako piše v katalogu.Na spustu sem imel občutek, da je nekaj narobe. Ne more biti tako udobno po tako nevoznem terenu? Gorsko kolesarstvo je moj drugi največji hobi in nekaj vem o tem, a zdaj vem, da ne veliko. Dvakrat sem prebral katalog, da sem ugotovil kako sem užival in predvsem zakaj.Nov in udoben sedež, ergonomsko oblikovani »gripi«, krajša gonilka (165mm), nepogrešljivi Twin-Loc sistem vzmetenja in višji spodnji del kolesa poskrbijo za maksimalno udobje, še posebej ob daljših oz. celodnevnih turah.Scott Strike erideTwinlock sistem ročice; patentiran sistem Twinlock ročice omogoča hkratno kontrolo prednjega in zadnjega amoartizerja. Odprta pozicija omogoča polni hod prednjega in zadnjega, s prvim klikom pa se na zadnjem vključi Traction funkcija, medtem, ko prednji ostane popolnoma aktiven. Kliknite še enkrat in prednji ter zadnji se popolnoma zakleneta. Nobeno drugo kolo na svetu nima tako uporabniku prijaznega sistema. Medtem, ko konkurenčni sistemi spreminjajo samo trdoto, Twinlock sistem spremeni še krivuljo vzmetenja, s čim se dinamično spremeni geometrija kolesa.Trunnion; nov metrični sistem amortizerjev omogoča več hoda za isto razdaljo med pušama in s tem več maneverskega prostora za razvoj vzmetenja. S tem je bil omogočen razvoj kompaktnega okvirja, ki je hkrati lažji in bolj tog, Obrnjen amortizer zniža center gravitacije kolesa, omogoča čiste linije, bolj tog okvir in hitrejše reagiranje vzmetenja.