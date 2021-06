Poslovni tek trojk se vrača

Tako je bilo pred leti:

V preteklem letu so prireditev Poslovni tek trojk – Slovenia Business Run zamrznili do možnosti izvedbe. No, sedaj jo bodo »odmrznili« in skupaj stekli v novo normalnost – na petek, 04.junija.Nova normalnost – termin, ki za vse pomeni zavedanje, da je koronavirus okrog nas in da moramo narediti vse potrebno, da okužb ne širimo, pazimo na zdravo okolje, obenem pa še vedno dejavno in aktivno delujemo na športnem področju.Cilj organizatorja tega posebnega že tradicionalnega teka je, da zopet povežejo niti zdrave rekreacije v podjetjih ter s primerno fizično razdaljo postopno začnemo oživljati socialne odnose in športno aktivnost.Glavni organizatorje v vabilu povedal: »«»Menimo, da je okolje blejskega jezera primerno za tek, prireditveni prostor dovolj zračen za omejeno število tekačev, prostor za razglasitev rezultatov pa omogoča varno medsebojno interakcijo z upoštevanjem vseh potrebnih protikoronskih ukrepov.Na dogodek smo povabili tekaške trojke iz samo 33 podjetij. S takšnim številom sodelujočih bomo poskrbeli, da bo tek varen, fizične razdalje med udeleženci primerne in s tem možnosti za okužbe minimalne.Ohranili bomo vse bistvene elemente prireditve – štafetni način tekmovanja, testiranje športne opreme, pogostitev in značilno razglasitev rezultatov. Nismo pozabili na humanitarno poslanstvo tega dogodka – zbirali bomo sredstva za otroke iz družin, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju. Preko akcije ZPMS » Pomežik Soncu » bomo poslali otroke, ki so bili v času lockdowna obsojeni na karanteno in šolanje na daljavo, ponovno na morski zrak in druženje na sončnem morju.«