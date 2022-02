Predstavljamo Bloudkove nagrajence

Ema Klinec, Nika Križnar, Špea Rogelj in Urša Bogataj za vrhunski mednarodni športni dosežek

Predlagatelj: Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog.

Slovenska ženska ekipa v smučarskih skokih v postavi Nika Križnar, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Ema Klinec je lani na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu v Nemčiji Sloveniji prinesla srebrno kolajno.

Na prvenstvu, na katerem so sodelovali najboljše športnice in športniki iz nordijskih športov iz več kot 20 držav, so Avstrijke naša dekleta ugnale za las, saj so bila za vsega 1,4 točke oddaljena od velike zmage.

Drugo mesto je izvrsten uspeh, predvsem pa so dekleta pokazala vrhunske skoke in odličen ekipni duh.

Moška članska košarkaška reprezentanca 2021 Luka Dončić, Jaka Blažič, Vlatko Čančar, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Luka Rupnik, Mike Tobey, selektor Aleksander Sekulić, pomočniki selektorja Jernej Valentinčič, Dragiša Drobnjak in Dalibor Damjanović za vrhunski mednarodni športni dosežek

Predlagatelj: Košarkarska zveza Slovenije.

Slovenska moška košarkarska reprezentanca je vse od svoje ustanovitve leta 1992 redna udeleženka evropskih prvenstev, trikrat je zaigrala na svetovnem prvenstvu, leta 2021 pa se je prvič predstavila tudi na olimpijskih igrah. V Tokiu je hitro postala pravi hit ter med najbolj priljubljenimi in prepoznavnimi udeleženci olimpijskih iger. Fantje so na olimpijskih igrah dosegli izjemen rezultat in Slovenijo pripeljali med štiri najboljše države v košarki na svetu. Po odličnem skupinskem delu in vrhunskih zmagah proti Španiji in Nemčiji jo je v polfinalu za pičlo točko premagala Francija, v boju za bron pa je bila močnejša Avstralija. Četrto mesto pomeni tudi najboljši dosežek v zgodovini nastopov slovenskih reprezentanc v kolektivnih športih, ko gre za nastop na olimpijskih igrah.

V Tokiu je hitro postala pravi hit ter med najbolj priljubljenimi in prepoznavnimi udeleženci olimpijskih iger. FOTO: Aleš Fevžer/OKS

Anamarija Lampič, rojena 17. junija 1995, za vrhunski mednarodni športni dosežek

Predlagatelj: Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog.

Anamarija Lampič je že velikokrat dokazala, da spada med najboljše šprinterke v svetovnem merilu. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu je februarja 2021 osvojila bronasto medaljo v šprintu tekačic v klasični tehniki in s tem tretjo slovensko medaljo v šprintu po dveh Petre Majdič – v Saporu 2007 (srebro) in Oslu 2011 (bron). Lampičeva je na tem prvenstvu skupaj z Evo Urevc zasedla še tretje mesto v ekipnem šprintu. Skupno je to njena tretja medalja in s tem je postala tudi najuspešnejša slovenska tekačica.

Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Oberstdorfu je februarja 2021 osvojila bronasto medaljo v šprintu tekačic v klasični tehniki in s tem tretjo slovensko medaljo v šprintu. FOTO: GEPA

Eva Urevc, rojena 2. novembra 1995 za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez Slovenska tekačica na smučeh.

Eva Urevc se je po enoletni odsotnosti zaradi poškodbe kolena vrnila v velikem slogu. Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 2021 je osvojila bronasto medaljo v ekipnem šprintu. Že v svetovnem pokalu je pokazala, da je po okrevanju v odlični formi, zagotovo pa sta k temu prispevali tudi njena močna volja in gorenjska trma. Obetavna tekmovalka je lani na tekmi svetovnega pokala v Ulricehamnu s petim mestom dosegla najboljši posamični rezultat v karieri.

Na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu 2021 je osvojila bronasto medaljo v ekipnem šprintu. FOTO: Nordic Focus

Anže Lanišek, rojen 20. aprila 1996 za pomemben tekmovalni dosežek v športu

Predlagatelj: Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

Lani smo na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu slavili še bronastega Anžeta Laniška. Član kluba SSK Mengeš in slovenske skakalne reprezentance je do medalje skočil v istem kraju kot pred 17-leti njegov klubski predhodnik Rok Benkovič, zaradi katerega se je ob takratnem osvojenem zlatem odličju Lanišek sploh začel resneje ukvarjati s smučarskim skakanjem. Za slovenske skoke je to šesta posamična medalja na svetovnih prvenstvih.