Predstavljamo najpogostejše napake pri kravl plavanju

Kar zadeva tehniko, je plavanje eden najzahtevnejših športov. Morda plavate vsak dan in zlahka pridete z enega konca bazena na drugega, toda - ali res delate vse v redu?

Od položaja glave do pravilne vlečne mehanike roke do tempa udarca, ob tem je treba veliko razmišljati!

Predstavljamo najpogostejše napake plavanja v prostem slogu, ki jih opazimo pri plavalcih vseh starosti in ravni spretnosti, in svetujemo, kako jih odpraviti!

Pogled naprej

Osnova pravilnega prostega sloga je dober položaj glave, vendar veliko ljudi plava z v vodi slabo nameščenimi glavami.

V idealnem primeru boste med plavanjem gledali naravnost navzdol, vendar mnogi plavalci preveč gledajo naprej. Ko gledate naprej, se vaši boki spustijo. To močno poveča upor – ves spodnji del telesa namreč vlečete v vodo, namesto da bi se "vozili" visoko blizu površine! Gledanje naprej tudi zmanjša učinkovitost udarca z roko.

Ne glede na to, kako zelo si želite pogledati na drugi konec bazena, ne dvigujte glave! Črna črta na dnu bazena in zastavice za hrbten način plavanja vam lahko pomagajo, da se orientirate, ne da bi gledali navzgor.

Preveč brcanja

Iskanje pravega ravnovesja pri udarcu z nogama je lahko izziv, zlasti za nove plavalce. Zelo pogosto je videti plavalce, ki brcajo preveč – dvignejo noge previsoko in jih potisnejo pregloboko v vodo. Čeprav je vaš udarec lahko močan, ko ga izvedete na ta način, vas dejansko upočasni!

Namesto tega bi morali udarec izvajati z rotacijo bokov. Naj bo vaš udar kratek in hiter, usmerite prste na nogah in se izogibajte preveč upogibanja kolen. Brcanje z manjšo amplitudo izpodrine manj vode, kar vam pomaga, da se premikate po vodi bolj gladko. Vaša kolena se bodo tako še vedno rahlo upognila, vendar bo gibanje bolj naravno.

Nepravilno dihanje

Mnogi plavalci radi dvignejo glavo naprej, preden se obrnejo na stran, da zajamejo zrak, kar je neučinkovito in povzroči veliko upora. Namesto tega razmislite o ohranjanju nizkega profila – poskusite obdržati eno oko in eno uho v vodi, ko se obrnete, da vdihnete. Morda boste morali nekaj malega zviti usta, da ne pride vanje voda, vendar je to normalno!

Nekateri plavalci zadržujejo dih tudi, ko so njihovi obrazi v vodi. To pomeni, da morajo, ko se obrnejo, da bi vdihnili, najprej hitro izdihniti in šele potem hitro vdihniti. S tem ugasnemo ritem udarcev in to nas upočasni. Poskusite izdihniti skozi nos, ko je vaš obraz v vodi, in vdihniti skozi usta, ko se obrnete, da bi vdihnili

Prečkanje navidezne črte

Če bi narisali namišljeno črto, ki poteka od glave do prstov na nogah, bi se marsikateremu plavalcu ob vstopu dlani v vodo roke prekrižale. To je zelo narobe!

Tako plavanje povzroči dodaten stres na vaša ramena in vas prisili, da potegnete več vode, ne da bi vam to dejansko pomagalo pri hitrejšem gibanju. Namesto tega vas to prisili, da plavate v nekoliko serpentinastem vzorcu, skoraj kot riba. Ker nismo ribe, nam to ne gre!

Ko plavate v prostem slogu, naj vaše roke vstopijo v vodo približno v širini ramen – pomislite na številki 11 in 1 na uri! Vaša roka naj vstopi v vodo pod kotom 45 stopinj, s srednjim prstom najprej. To vas pripravi, da vodo potegnete naravnost nazaj in tako povečate svojo moč.

Vlečenje z iztegnjeno roko

Plavalcem, ki po udarcu vlečejo z ravno roko, manjkajo v zamahu na tone dodatne moč. Ko držite roko ravno, togo, dejansko potegnete manj vode in povečate obremenitev ramen, kar lahko povzroči poškodbe.

Razmislite o tem – ko držite roko iztegnjeno, vodo potiskate navzdol namesto nazaj.

Pravilna vleka roke v plavanju prostega sloga: ko vaša roka vstopi v vodo, jo upognite v komolcu in potegnite nazaj, komolec naj bo visok. To spremeni vašo roko in podlaket v veliko veslo, ki potegne veliko vode.