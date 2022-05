Prehranjevalne navade, ki krepijo srce po 50. letu

Tako kot se med staranjem spreminja celotno telo se tudi srce. Naše srce je mišica, ki sčasoma naravno oslabi. Pravilna prehrana lahko pomaga upočasniti staranje.

Obstajajo določena živila in prehranjevalne navade, ki lahko pomagajo ohranjati zdravje srca, pišejo v Eat this.

Pogledli smo kaj nam je storiti. Veliko že vemo in veliko smo že svetovali vsem športnim rekreativcem. Vseeno še en opomin in nekaj koristnih namigov za obrambo, vzdrževanje srca.

Izogibajte se gaziranim pijačam

Kot pravi nutricionist Ariki Hocheite na spletni strani Eat this, so gazirane pijače, tudi »dietne« pijače, pa tudi vse druge umetno sladkane pijače, za zdravje srca kontraproduktivne. Nekateri morda mislijo, da jim prehod na dietne različice gaziranih pijač pomaga pri izgubi teže in varčevanju s kalorijami, vendar se je treba zavedati, da lahko gazirani sokovi resno škodujejo zdravju srca.

»Umetno sladkane pijače so povezane s povečanim tveganjem kardiometabolične bolezni, ena študija pa celo kaže, da lahko dnevno uživanje dietnih pijač povzroči 36 odstotkov večje tveganje za metabolični sindrom in 67 odstotkov večje tveganje za sladkorno bolezen tipa 2,« pravi Hocheite.

Več zelenjave in sadja

Uživanje zadostne količine sadja in zelenjave lahko pomaga pri številnih različnih zdravstvenih težavah, pa tudi zmanjša tveganje za številne bolezni. In ko gre za zdravje srca, je to pomembna navada, ki jo je treba upoštevati.

»Spojine zelenjave in sadja, ki rastline ščitijo pred njihovimi naravnimi sovražniki, nas ščitijo pred našimi – kot so bolezni srca, sladkorna bolezen, rak in poškodbe možganov,« je povedala Judy Barbe, nutricionistka. Zelenjava je polna vlaknin, vitaminov, mineralov in antioksidantov, ta močna mikrohranila pa skupaj delujejo v boju proti boleznim srca in ohranjajo nizek holesterol.

Več rib

Uživanje rib in drugih virov zdravih maščob vam lahko pomaga ohraniti močno in zdravo srce, še posebej, če nadomesti nekatere vire nezdravih maščob v vaši vsakodnevni prehrani. »Omega-3 maščobne kisline, ki jih dobite z uživanjem lososa in drugih maščobnih rib, zagotavljajo zaščito pred srčnim infarktom, možgansko kapjo, rakom in vnetnimi boleznimi, kot je revmatoidni artritis,« pravi Barbe.

Dovolj vlaknin v prehrani

Vključitev zadostne količine vlaknin v dnevno prehrano je ključnega pomena za boljše zdravje srca in znižanje holesterola, kar je še posebej pomembno med staranjem. Izberite živila, bogata z vlakninami, kot so polnozrnate žitarice, fižol, leča, sadje in oreščki – saj se topne vlaknine vežejo na delce holesterola v tankem črevesu in preprečujejo, da bi prišel v vaš krvni obtok.