Presenetljive zdravstvene koristi seksa

Seks ni le prijeten, ampak ste vedeli, da je tudi dober za zdravje? Koristi seksa segajo od zmanjšanja ravni stresa do zmanjšanja tveganja za raka in srčne napade.

Seks olajša vzpostavljanje vezi in občutke intimnosti s partnerjem. Ta vrsta povezanosti naredi več kot to, da se počutite toplo in mehko, dejansko zmanjša tesnobo in izboljša vaše splošno zdravje.

Kako bi si le ne želeli močnejšega imunskega sistema ali boljšega spanca?

Akcija med rjuhami lahko pomaga doseči vse to in še več. O tem je pri MedicineNet pisala Melissa Conrad Stöppler, dr. med.

Zmanjšajte prehlade in okrepite svoj imunski sistem

Več seksa pomeni manj bolniških dni. Tako pravijo rezultati študij, ki primerjajo spolno aktivne ljudi s spolno neaktivnimi. Seks poveča sposobnost vašega telesa, da tvori zaščitna protitelesa proti bakterijam, virusom in drugim klicam, ki povzročajo pogoste bolezni. Seveda je za negovanje močnega imunskega sistema veliko več kot zdravo spolno življenje. Pravilna prehrana, telovadba, dovolj spanja in redno cepljenje prispevajo k močni in zdravi obrambi pred nalezljivimi boleznimi.

Povečajte svoj libido

Verjeli ali ne, najboljši protistrup za upadajoč libido je seks! Seks dejansko poveča željo. In če bolečina in suhost nožnice nekaterim ženskam otežujeta seks, lahko spolna aktivnost pomaga tudi pri boju proti tem težavam. Seks poveča vaginalno vlažnost, prekrvavitev nožnice in elastičnost tkiv, kar vse prispeva k boljšemu, prijetnejšemu seksu in povečanemu libidu.

Izboljšajte nadzor mehurja pri ženskah

Urinska inkontinenca prizadene približno 30 % žensk v določenem obdobju življenja. Redni orgazmi delujejo na ženske mišice medeničnega dna, jih krepijo in tonizirajo. Orgazmi aktivirajo iste mišice, ki jih ženske uporabljajo pri izvajanju Keglovih vaj. Močnejše medenične mišice pomenijo manjše tveganje za nesreče in uhajanje urina.

Znižajte krvni tlak

Ali ste eden izmed milijonov ljudi, ki trpijo zaradi visokega krvnega tlaka? Seks vam ga lahko pomaga znižati. Številne študije so dokumentirale povezavo med spolnim odnosom (ne masturbacijo) in nižjim sistoličnim krvnim tlakom, prvo številko, ki se pojavi na testu krvnega tlaka. To je dobra novica za posameznike, ki iščejo preprost dodatek k življenjskemu slogu (prehrana, telesna vadba, zmanjševanje stresa) in strategije zdravljenja, s katerimi bi spravili krvni tlak v zdravo območje. Spolni sestanki ne morejo nadomestiti zdravil za zniževanje krvnega tlaka za nadzor visokega krvnega tlaka, vendar so lahko koristen dodatek.

Šteje kot vadba

Kot vsaka druga vrsta telesne dejavnosti tudi seks kuri kalorije! Sedenje in gledanje televizije porabi približno 1 kalorijo na minuto. S seksom pospešite srčni utrip in izkoristite različne mišične skupine, pri čemer porabite približno 5 kalorij na minuto. Redni seks ne more nadomestiti obiskov telovadnice, vendar je aktivno in zdravo spolno življenje dober način za dodatno telesno dejavnost.

Nižje tveganje za srčni infarkt

Želite bolj zdravo srce? Več seksajte. Spolna aktivnost pomaga ohranjati raven hormonov, kot sta estrogen in testosteron, pod nadzorom. Ko ti hormoni niso v ravnovesju, se lahko razvijejo bolezni srca in osteoporoza. Ko gre za zaščito zdravja srca s seksom, je več bolje.Študija pri moških je pokazala, da so imeli tisti, ki so imeli spolne odnose vsaj 2-krat na teden, 50-% manjšo verjetnost, da bodo umrli zaradi bolezni srca, kot njihovi manj spolno aktivni vrstniki.

Zmanjšajte bolečino

Spolna stimulacija (vključno z masturbacijo) in orgazem lahko pomagata preprečiti bolečino. Obe dejavnosti lahko zmanjšata občutek bolečine in povečata vaš prag bolečine. Orgazmi povzročijo sproščanje hormonov, ki lahko pomagajo blokirati signale bolečine. Nekatere ženske poročajo, da lahko samo stimulacija z masturbacijo zmanjša simptome menstrualnih krčev, artritisa in celo glavobola.

Lahko zmanjša tveganje za raka na prostati

Seks ima tudi posebne zdravstvene koristi za moške. Raziskava je pokazala, da so moški, ki so imeli pogoste ejakulacije (opredeljeno kot 21-krat na mesec ali več), manj verjetno zboleli za rakom prostate kot tisti, ki so imeli manj ejakulacij. Ni bilo pomembno, ali je do ejakulacije prišlo med spolnim odnosom, masturbacijo ali nočnimi izpusti. Seveda obstaja več tveganja za nastanek raka prostate kot pogostost ejakulacij, vendar je bila to ena zanimiva ugotovitev.

Izboljšajte spanec

Seks vam lahko pomaga bolje spati. To je zato, ker orgazem simulira sproščanje hormona, imenovanega prolaktin, naravnega pomočnika pri spanju. Prolaktin spodbuja občutek sproščenosti in zaspanosti. To je le eden od razlogov, zakaj morda opazite, da po seksu lažje zaspite.

Znebite se stresa

Seks je odličen lajšalec stresa. To je zato, ker dotikanje, objemi, spolna intimnost in čustvena navezanost spodbujajo sproščanje snovi za dobro počutje, ki spodbujajo povezanost in umirjenost. S spolnim vzburjenjem se sproščajo tudi snovi, ki spodbujajo sistem nagrajevanja in užitka v možganih. Spodbujanje intimnosti in bližine lahko pomaga ublažiti tesnobo in izboljša splošno zdravje.

Kurite kalorije

Dodajte seks na seznam dejavnosti, ki kurijo kalorije.Študija pri mladih moških in ženskah je pokazala, da se s seksom porabi približno 108 kalorij na pol ure!

Izboljšajte zdravje srca in ožilja

Boljše zdravje srca in ožilja je lahko tako blizu kot spalnica. Medtem, ko nekatere ljudi morda skrbi, da bi fizični napor zaradi spolnosti lahko povzročil možgansko kap, znanost trdi drugače. V 20-letni študiji, ki je vključevala več kot 900 moških, so raziskovalci ugotovili, da pogostost seksa ne poveča tveganja za možgansko kap. Ugotovili so, da seks ščiti tudi pred srčnim infarktom s smrtnim izidom. Moški, ki so imeli spolne odnose vsaj dvakrat na teden, so zmanjšali tveganje za usoden srčni napad za 50 % v primerjavi z moškimi, ki so imeli spolne odnose manj kot enkrat na mesec.

Okrepite svoje dobro počutje

Ljudje smo naravnani na socialne povezave. Interakcija s prijatelji in družino krepi vaše splošno zdravje in dobro počutje. Tesne povezave z drugimi, vključno s partnerjem, vas naredijo srečnejše in bolj zdrave v primerjavi s tistimi, ki so slabše povezani. Študije to dokazujejo!

Izboljšajte intimnost in odnose

Lahko se objemate in crkljate, da razvijete tople, intimne odnose. Spolnost in orgazmi spodbujajo sproščanje hormona, imenovanega oksitocin, ki ljudem pomaga pri povezovanju. Ta "hormon ljubezni", kot je splošno znan, pomaga graditi občutke ljubezni in zaupanja. V študiji pri ženskah pred menopavzo je bilo ugotovljeno, da več časa, kot so ženske preživele v objemu svojih mož ali partnerjev, večja je bila njihova raven oksitocina. Hormon navdihuje tudi mehke občutke in velikodušnost.

Videti ste mlajši

Pozabite na operacije in kreme proti staranju, tudi seks vas ohranja mlajše. Redni spolni odnosi spodbujajo sproščanje estrogena in testosterona, hormonov, ki vas ohranjata mlade in vitalne. Estrogen spodbuja mlajši videz kože in sijoče pramene. V neki študiji so sodniki opazovali udeležence skozi enosmerno ogledalo in ugibali njihovo starost. Ljudje, ki so imeli spolne odnose vsaj 4-krat na teden z rednim partnerjem, so bili videti kot 7 do 12 let mlajši, kot so v resnici.

Živite dlje

Kakšna je skrivnost daljšega življenja? Morda je več seksa. V desetletju trajajoči raziskavi več kot 1000 moških srednjih let je bilo umrljivost tistih, ki so doživeli največ orgazmov, za polovico nižja od tistih, ki niso ejakulirali pogosto. Seveda številni dejavniki prispevajo k dolgoživosti, vendar je aktivno spolno življenje lahko enostaven in prijeten način za podaljšanje življenjske dobe.

Povečajte možgansko moč

Koristi seksa resnično segajo od glave do pet. Aktivno spolno življenje lahko dejansko izboljša delovanje vaših možganov. Raziskovalci so ugotovili, da seks preklopi možgane v bolj analitični način obdelave in razmišljanja. Študije na živalih kažejo, da seks krepi področja možganov, ki sodelujejo pri spominu.

S seksom je oploditev lažja

Ko gre za razširitev družine, vaja dela mojstra. Študija, ki so jo izvedli v centru za plodnost, je pokazala, da so imeli moški, ki so teden dni dnevno ejakulirali, bolj kakovostno spermo kot tisti, ki niso dnevno ejakulirali. Moški v skupini z dnevno ejakulacijo so imeli spermo z DNK, ki je bila manj fragmentirana kot DNK iz sperme moških, ki so ejakulirali manj pogosto. Manj fragmentirana DNK pomeni bolj zdravo DNK. In močna semenčica z zdravo DNK bo bolj verjetno oplodila jajčece.