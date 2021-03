Prijave za jubilejno 40. Franjo so odprte

Nekaj pomembnih informacij v zvezi s prijavami v letu 2021:

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

S pravočasno prijavo na Maraton Franja prihranite nekaj denarja in skrbi.Letos bo prireditev potekala podobno kot lani: vse sobotne preizkušnje se bodo odvijale s startom v centru Ljubljane: na Kongresnem trgu, (Hervis - Barjanka, Družinski Maraton, Vzajemna Otroški Maraton).V nedeljo bosta klasični preizkušnji: Maraton Franja BTC City 156km in Triglav Mali Maraton Franja 97km s startom in ciljem v BTC CITY.1. Do 31. marca prijavnina po znižani ceni.2. Skupinske prijave bodo odprte do 25. maja.3. Če želite račun na davčno številko potem je obvezna skupinska prijava (tudi če je samo za eno osebo).4. V dveh delovnih dneh po plačilu prijavnine prejmete račun na svoj-e naslov zapisan v prijavi.5. Cenik si lahko ogledate https ://franja.org/cenik_2019.html (cene veljajo na dan plačila)6. Program prireditve je podoben lanskemu: vsi sobotni starti 12.6. so v centru Ljubljane -Kongresni trg, v nedeljo 13.6. pa v BTC-ju7. Vožnje na čas letos ne bo8. Vsi dodatni ukrepi v zvezi s preprečitvijo širjenja virusa COVID 19 bodo objavljeni na spletni strani www.franja.org