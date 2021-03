Primož Kobe o tem, kako kakovostno preživeti poraz

Pomembno je vstati

Pogovor

FOTO: Shutterstock

Podrobna analiza

Vedno se lahko česa naučimo

Tipka »reset«

Načeta samozavest

Krepitev samozavesti

Moč uma in pozitivnih misli

Vztrajnost, vaja in odločenost

Na poti do naših uspešnih tekov je veliko takih, ki so tudi naši neuspehi in spodrsljaji po tekaško. Če smo na nastopu trpeli ali doživeli neuspeh, je bolečina velika – in prav je, da si jo priznamo.Vsak maraton je zgodba zase in kdor ga konča, je zmagovalec. Dobri dosežki nas ohrabrijo in motivirajo, medtem ko nas neuspehi lahko ustavijo, zlasti če se ponavljajo in ne naredimo poglobljene analize. Po maratonu ali dan po njem ni pravi čas za razmišljanje o naslednjih večjih podvigih. Mišice so preboleče, čustva pregloboka, glava ni trezna, srce pa ranjeno. Če smo res trpeli ali doživeli neuspeh, je bolečina velika in prav je, da si jo priznamo.Kako se pobrati po neuspehu, ki smo ga težko preboleli? Vsak, ki je kaj pomembnega dosegel, je doživel neuspeh. Pogosto slišimo o uspehih, a pot do njih je imela mnogo padcev in spodrsljajev.Zelo koristen je pogovor s trenerjem, tekaškim prijateljem ali človekom, ki mu zaupate. To pomaga izliti bolečino, podrobneje analizirati in priznati napake, sprostiti notranjo napetost, namesto da jih zanikamo.Ta je zelo pomembna. Če naredimo dobro analizo, dobimo prave odgovore. V nasprotnem vodi neuspeh v negativnost, apatičnost, zanikanje ali celo opustitev dejavnosti.Vprašanja podrobne analize so enostavna: Kakšen je bil plan treninga? Kako je potekal moj program treninga? Kakšne so bile težave? Kaj je bil glavni vzrok neuspeha? Kaj lahko izboljšam? Kaj je bilo dobro in kaj slabo? Na katere vzroke neuspeha lahko vplivam? Kaj lahko spremenim ...Rast in napredek lahko nastaneta le iz neuspehov. Največ se lahko naučimo iz neuspehov. Analiza uspehov ni tako pomembna kot analiza neuspehov. Ti nas naredijo čuječe, ranjene, bojevite, maščevalne, motivirane, neustavljive. Zato lahko najbolj napredujemo iz neuspehov. Bodimo konstruktivni in pošteni do sebe. Nujno je, da se iz napak učimo. Tisti, ki ne dela napak, ni naredil nič. Vprašajmo se: Kaj je glavni vzrok mojega neuspeha? Ali sem naredil vse za dosego cilja? Kaj moram spremeniti na sebi? Kako sem lahko boljši? Kaj bo najteže spremeniti?Pomembno je, da si ugotovitve zapišemo, ker čez mesec se jih bomo spomnili le še bežno, ter da se lotimo sprememb. In to takoj! Ne odlašajte.Po neuspehu je treba pritisniti tipko »reset« in na novo programirati glavo. To lahko storimo najprej po enem tednu po dogodku. Še bolje se ohladimo po mesecu ali dveh, ko se naše telo spočije. Spočiti in regenerirani si veliko laže zadajamo nove cilje kot utrujeni in razočarani.Kako verjeti v svoje sposobnosti, če mi ne gre? V čem sem dober? Ali verjamem, da lahko? Negativnost in pesimizem na tej točki ne pomagata. Verjeti moram, da sem lahko boljši!Pomembno je spoznanje, da se je uspeh zgodil zaradi nekega vzroka, ki ga lahko v prihodnosti popravim ali se bolje nanj pripravim. Tudi prebiranje motivacijskih verzov lahko pomaga.»Sedemkrat padeš, osemkrat se pobereš.« (Japonski pregovor)»Moč ne prihaja iz telesne zmogljivosti. Prihaja iz nezlomljive volje.« (Mahatma Gandi)Za krepitev samozavesti. Pozitivnost je ključna za vsak dosežek na vseh plateh življenja, medtem ko negativnost pomeni vdanost v usodo. Če niste ravno oseba s polno mero optimizma, strokovnjaki priporočajo, da si izdelate svoj motivacijske listke, ki vam bodo pomagali pri dvigu samozavesti, npr.:»Sem Primož Kobe.«»Sem najboljši slovenski maratonec.«»Uspelo mi je, ker sem delal bolj trdo kot drugi.«»Pripravljen sem trpeti, ko je treba, bolj kot drugi.«»Uspelo mi je, ker ni nihče verjel vame.«»Boljši sem, ker tečem bolj pametno in ker razmišljam, kako tečem.«To je prvina prvakov pa tudi uspešnih ljudi. Lahko pa rečemo, da so to tudi zelo pomembne komponente vzdržljivostnega športnika.***In še preprosta formula o uspehu, za konec: uspeh = ideja + odločenost