Primož Roglič ne neha zmagovati

Monaco Beking je veliko več kot kolesarski festival. Namen prireditve je bil zbiranje sredstev za dve dobrodelni fundaciji, konkretno podpreti njuno delovanje in osvetliti vprašanja posebnega družbenega pomena. V Monaku so spoznali, da šport daje izjemne priložnosti, ki lahko otipljivo vplivajo na družbeno delovanje. Sredstva so zbirali za Fundacijo monaške princese Charlene in Fundacijo Michele Scarponi.

Dan športa na prostem, dan kolesarstva je združil kolesarske družine, kolesarske navdušence in tudi nekatere najboljše profesionalne kolesarje. Med njimi so bili tudi trije Slovenci Matej Mohorič, Primož Roglič in Tadej Pogačar.

Poudarek vseh prireditev je bil na kolesarjih, ki komaj začenjajo svojo kolesarsko pot, ter obveščanju o varnosti v prometu. Poslastica dneva je bila vožnja otrok skupaj z najboljšimi kolesarji na svetu in kriterijska dirka le-teh. Dirke so se udeležili tudi Peter Sagan, Philippe Gilbert, Matteo Trentin, Sonny Colbrelli ...

Najboljši kolesarji so se pomerili na krožni kriterijski dirki. Prevoziti so morali 40 krogov, dolgih 1,3 km. Na koncu so ostali samo trije, Pogačar, Roglič in Colbrelli, ki so med sabo obračunali za zmago. Roglič ju je ugnal nekaj metrov pred ciljem, šprint za drugo mesto pa je dobil Colbrelli pred Pogačarjem. Roglič je po dirki izjavil, da je bila dirka zelo hitra in težka, da je vedno lepo zmagati, še lepše pa sodelovati zaradi dobrega namena. To je bila njegova zadnja dirka v sezoni in že je na začetku priprav na prihajajočo.