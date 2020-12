Bo Primož Roglič (spet) slovenski športnik leta?

Danes zvečer bo znan športnik leta v Sloveniji. Društvo športnih novinarjev (DŠNS) bo nocoj izbralo najboljšo športnico, najboljšega športnika in najboljšo športno ekipo leta v Sloveniji.



Tradicionalna prireditev, že 53. po vrsti, se bo začela ob 20. uri z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Prireditev bosta športna novinarja vodila iz studia Televizije Slovenija. Med enourno prireditvijo se bodo iz virtualnega okolja javili gostje iz športnega sveta, ki so s svojim delom pustili velik pečat na športnem področju, sporočajo s Televizije Slovenija.



Nagrade bodo podeljene v štirih kategorijah. Lani je športnik leta postal Primož Roglič, športnica leta Janja Garnbret, odbojkarska reprezentanca je osvojila naziv ekipe leta. Priznanje za obetavno športno osebnost leta je prejela teniška igralka Kaja Juvan.



Kljub pandemiji uspehov letos ni manjkalo, nasprotno, kolesarji so imeli svojo najboljšo sezono v zgodovini, prav tako Tim Gajser, Tadej Pogačar in Goran Dragič ter Luka Dončič. To so bili letošnji najodmevnejši slovenski uspehi, kar pa ne pomeni, da so bili edini. Pustimo se presenetiti.

