Primož Roglič trenira, Wout van Aert že trikrat zmagal

Drugi in tretji po točkah svetovne kolesarske zveze sta priprave za prihajajočo sezono World Tour dirk vzela na različna načina.

Tretjeuvrščeni Belgijec Wout van Aert se je pojavil sredi ciklokros sezone in zmagal z naskokom. Trikratni svetovni prvak v tej disciplini je z lahkoto opravil z vso ciklokrosersko elito, pred drugouvrščenim je v cilj prišel z 1-minuto in 40-sekundami prednosti.

Potem se je udeležil še druge dirke in zmagal s še večjo razliko in v prejšnjo nedeljo, je na dirki, ki šteje za svetovni pokal na zasneženi progi, zmagal še tretjič, tokrat za manj kot minuto. Vse kaže na to, da se Van Aert pripravlja za svetovno prvenstvo v ciklokrosu, ki bo konec januarja v ZDA.

Njegov največji nasprotnik v ciklokrosu Nizozemec Mathieu van der Poel, aktualni svetovni prvak v ciklokrosu je vse tri Woutove zmage napovedal iz kavča, kajti natančno je proučil njegove podatke iz aplikacije Strava. Na Stravi je bilo videti, da njegove številke merijo k zmagami. Mogoče se je tudi zato Mathieu odločil kasneje priključiti ciklokroserski karavani. Prvič se bosta soočila tik pred novim letom.

Wout van Aert, trije nastopi, tri zmage. FOTO: Jumbo Visma

Drugi najboljši kolesar na svetu pa nam pošilja razglednice z Azurne obale, kjer se mirno pripravlja na novo sezono. Primož Roglič nikoli v življenju ni vozil ciklokrosa, vsaj na visoki ravni ne. No, tudi na amaterskih ciklokrosih ga nismo nikoli srečali, če smo bolj natančni. Tukaj se je pred dnevi vnela debata med ljubitelji kolesarstva; ali bi bil ciklokros dobra priprava za Rogliča, ki ne slovi ravno kot spreten kolesar. Bi se na ciklokrosih naučil dodatnih spretnosti ali je že prepozno? Vsekakor ne gre tvegati poškodb, zato se raje vozi po čistih francoskih cestah, je bil zaključek.

Moštvo Jumbo Visma je letos spet najbolj zanimivo moštvo. Vseskozi se sprašujemo, kako bodo uskladili zmagovalni orkester, ki si najbolj želi rumeno majico. Roglič je nekajkrat izjavil, da si še vedno želi zmagati na dirki po Franciji in da bodo z moštvom naredili vse potrebno, da se to zgodi čimprej. Spomnimo se, da je bil njihov kolesar letos drugi. Neverjetni, mladi Danec Jonas Vingegaard je presenetil vse. Dokazal je, da je iz pravega testa za tritedenske dirke in zato so apetiti za zmago še toliko večji. Vodstvo Jumbo Visme ne skirva niti apetita po zeleni majici, ki naj bi jo skušal osvojiti prav Van Aert, ki že zdaj pridno zmaguje.