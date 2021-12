Recept za dve piti na en mah

Tisti, ki me poznajo že malo dlje dobro vedo, da so pite moja strast morda celo specialiteta in, da zelo rada svoje goste postrežem tudi s kakšno izmed njih. Bodisi slano ali sladko.

Če bi kdaj posedovala in vodila prav moj lokal s hrano, bi bile pite raznoraznih okusov zasedale zagotovo velik del ponudbe. Vsaj tako se mi dozdeva.

Pri pitah me navdušuje dejstvo, da jih lahko sestavimo toliko in takšne kot nam jih dopušča naša domišljija. Čudovite so tako slane kot sladke. Pri slanih lahko kombiniramo vse mogoče vrste zelenjav, sirov, pršuta, mesnin …, sladke pa so lahko obložene z raznolikimi nadevi skute, kremnih sirov, krem, vsemogočega sadja …

Pite so v principu čudovita kombinacija testa, ki ga obložimo običajno s kremo (ni pa nujno) in obložimo z dodatki. Tako lahko dobimo zelo praktičen obrok, ki v enem obsega vrsto raznolikih in uporabnih živil, ki jih naše telo potrebuje. Tudi za pripravo so zelo praktične in priročne.

Tokrat se bomo z malo truda lotili kar dveh pit, ki jima bo osnova enako testo iz sveže, domače pirine moke. Prvi nadev bo s hruškami, sirom z modro plesnijo in orehi, drugi pa s špinačo, pršutom in kozjim sirom.

Poletov recept: Dve piti na en mah. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Potrebujemo za dve piti premer pribl. 28 cm:

Testo za dve piti na en mah:

450 g pirine moke

Velik ščep soli

8 velikih žlic masla

10 žlic mrzle vode (po potrebi, če je testo suho lahko tudi več)

Nadev za obe:

25o g skute

1 kremni sirček

Malo svežega sira (feta)

2 žlici kisle smetane

250 g maskarpone sira

3 do 4 jajca

Pest naribanega sira

Sol

Pita s hruškami:

2 veliki hruški

Kos sir z modro plesnijo

Malo orehovih jedrc

Pita s špinačo, pršutom in sirom:



250 g listov mlade špinače

Rezine pršuta

2 pesti mladega kozjega sira

Priprava pite:

Iz sestavin za testo zgnetemo gladko testo. Najbolje za to testo je, da počaka kako uro v hladilniku. Nato ga razvaljamo nekaj milimetrov debelo in obložimo z njim pomaščena pekača za pite (krostate).

Zmešamo sestavine za nadev in jih prelijemo čez oba testa. Hruški zrežemo na štiri krhlje in odstranimo pecelj in peške. Nato jih na tanko narežemo in obložimo prvo pito z rezinami hrušk. Potresemo jo s sirom z modro plesnijo in orehi. Drugo pito potresemo s špinačnimi listi, obložimo z rezinami pršuta in potresemo s kozjim sirom. Piti pečemo pri temperaturi 180 stopinj dobre pol ure. Počakamo, da se piti malo ohladita in postrežemo.