Recept za sirove kroglice

Sama sem močni in strastni »siroljub«. Obožujem prav vse vrste sirov, tudi tiste malo manj prijetnega vonja ali celo tiste, ki po svojem vonju spominjajo na …. Pa raje ne bomo o tem.

Torej sire vseh vrst in na vse možne načine. Moje življenje bi postalo resnično klavrno, če bi dobila prepoved na konzumiranje le teh.

Ker seveda siri vsebujejo kar precej maščob in je potrebno vso zadevo omejiti, z njimi ravnati po pameti (seveda pri konzumiranju), si jih omislim sem in tja, takrat pa po njih posežem z užitkom in kvalitetno. Vse večkrat uporabim kozji sir, ki ga resnično obožujem priporočajo pa ga tudi prehranski svetovalci.

Danes bodo v našem receptu nastopili v obliki slastnih preprostih kroglic, ki jih bomo zavili v zelišča, oreščke, bučne peške…ki se jim čudovito prilegajo. Kroglice vam lahko služijo kot pozna popoldanska malica, lahko pa z njimi pogostite tudi vaše goste, ker so zares čudovite in hitro pripravljene (saj smo dandanes običajno na tesnem s časom kadar imamo goste). Beljakovinsko maščobni zalogaji.

Poletov recept: Sirove kroglice. FOTO:Tanja Drinovec/Delo

Za približno deset sirovih kroglic potrebujemo:

150 g mladega kozjega sira ali fete

Žlica kisle smetane

Pest naribanega sira

Drobnjak, peteršilj…

Sol, poper

Ščepec sladke paprike v prahu

Mleti orehi, bučna semena, zelišča, mleta sladka paprika…

Priprava sirovih kroglic:

Sir zmešamo z zelišči in začimbami. Dodamo kislo smetano in ribani sir. Vse skupaj dobro premešamo in oblikujemo kroglice. Te povaljamo v oreščkih, semenih, zeliščih, ki smo jim primešali ribani sir ali še v čem poljubnem po naši izbiri. Kroglice lahko položimo na hrustljave ploščice s semeni ali pa jih postrežemo samostojno.