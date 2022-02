Rogličevi in Pogačarjevi kolesarski čevlji

Primož Roglič že od svoje prve etapne zmage na Touru leta 2017 nosi kolesarske čevlje Shimano S-Phyre RC9. V vrhunskem kolesarstvu kolesarji morajo nositi le sponzorsko opremo. Se pravi opremo, ki jo klub oziroma moštvo dobi ali kupi od pogodbenega obavitelja, sponzorja. Samo očala in čevlje lahko izbirajo sami in se tudi sami potegujejo za osebnega sponzorja.

Zato lahko vidimo, da je vrhunska ekipa, kot je na primer Jumbo Visma, nosi enaka oblačila, čelade, nogavice, rokavice ... vse razen očal in čevljev.

Rogliču Shimanov model najboljše ustreza in verjetno je takoj, ko je začel dosegati tako odlične rezultate, postal njihov sponzoriranec. Seveda, kolesarju njegovega kova, ne dajo samo zastonj vsaj ducata čevljev, ampak tudi primerno vsoto denarja.

Naš drugi izvrstni kolesar Tadej Pogačar dirka in trenira v kolesarskih čevljih italijanskega proizvajalca DMT. Model, v katerih se najbolj počuti pa je KRSL. Zelo zanimivo je, da so Pogijevi čevlji na vezalke, kar je precej modno in hkrati nenavadno v kolesarskem svetu. Vrhunske šprintarice, kot jim pravimo po domače, imajo že skoraj vse Boa disk sistem zapenjanja.

Oba modela, tako Pogačarjev kot Rogličev sodita v najvišji kakovostni in cenovni razred. Oba para staneta okoli 300 evrov.

Pogijevi DMT KRSL kolesarski čevlji

Rogla že vrsto let dirka s čevlji Shimano S-Phyre RC9

