Rok Zalokar: Izogibajte se vročekrvnim lovcem na pršič

Najljubši del turno-smučarske opreme?

Najljubše turno-smučarsko področje?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo)?

IFMGA gorski vodnik/inštruktor. Njegova strast in specializacija v vodništvu sta sneg in plazovna varnost. Neizmerno rad smuča, kar z največjim veseljem deli s svojimi gosti pri Vertical Adventures Slovenija, kjer skupaj sže dobrih 10 let izvajajo plazovne delavnice, vodenja in izobraževanja.Svoje izkušnje je z odlično malo ekipo združil tudi v Prokletijah, kjer organizirajo helikoptersko smučanje - Heliski Albania. Pravi skriti dragulj Evropskih gorstev. V obdobju med zimsko in poletno sezono za kak mesec preprosto ugasne telefon, z družino se usedejo v kombi in odpeljejo v tople kraje, proti morju in soncu.Čas se takrat ustavi, goram se pridruži morje, plezalnikom, pancarjem in gojzarjem pa plavutke, harpuna in maska. Kljub temu tudi v tem času raziskujejo manj poznane in obljudene kotičke sveta, kamor z veseljem kasneje odpeljejo tudi nekaj gostov, ki si želijo malce drugačnih avantur.Turno smučanje je zame ena najlepših aktivnosti, ki jih lahko počnemo v naravi. Oba ssva od malih nog navdušena turna in prosta smučarja. Raziskovanje divjih, manj obljudenih terenov, novih linij, kotičkov sveta, kjer smuča zelo malo ljudi, je ena od strasti, ki naju je združila. Druga komponenta, ki me že dolgo navdihuje je sneg. Oblike, procesi, preobrazba, struktura,…Poleg potrebe sem prav zaradi te strasti ogromno časa namenil študijam plazovne varnosti, analizi profilov, snežni znanosti. Konec koncev se s turnim smučanjem tudi preživljamo. V zimski sezoni celotni družini turno smučanje predstavlja velik del zaslužka. Izleti, delavnice, tečaji, heliski. Če ni snega ga nekje moram izvohati.Spomnim se dveh preprostih želja, ki sem jih imel, ko sem si že skoraj deset let nazaj poškodoval koleno. Da bi lahko neovirano hodil in smučal. Drsenje na smučeh po belih gorah je zame meditacija. Mogoče zaradi kombinacije bele barve, oblik, ki jih zgradi sneg, veter, sonce in divjega gorskega ambienta. Pri vzponu se še odlično predihamo-napolnimo s kisikom in zmagovalni recept je tukaj! Turno smučanje je zakon!Kombinacija pravih smuči, vezi in čevljev. Ko vse skupaj štima, je užitek zagotovljen. Smuči, tudi če so nekoliko težje, imam rajši tiste z boljšimi smučarskimi lastnostmi, vezi minimalistične in pa univerzalne čevlje s katerimi lahko šofiram tako turne kot najširše freeride dilce. Seveda ne smemo pozabiti na osnovo opremo – žolno, lopato, sondo in znanje!Vogel in Pokljuka. Zadnje čase se kak dan podam tudi v tuja gorstva v Karavanke. Malo heca. Smučal sem od Himalaje pa vse vmes do Aljaske. Zadnja leta me je navdušila tudi neokrnjena divjina Balkana – Prokletije in Šar planina. Najrajši pa grem v hribe, ki so najbližje domu. Pokljuka je raj za turno smučarijo, Vogel pa eden najlepših krajev na Svetu!Začnite z malimi koraki, uživajte v procesu učenja, izogibajte se vročekrvnim lovcem na pršič. V zadnjih letih smo vsi ujeti v brzenje in z vsakim novim hobijem ki se lotimo, si želimo že jutri zmagati na svetovnem pokalu. Hribi niso tekmovalna arena, vzemite si čas, poslušajte svoje občutke in preživite kak dan v hribih z IFMGA gorskim vodnikom. Hribi so namreč naš drugi dom in verjemite, da bo nasvet iz naših ust podkrepljen z dejstvi, izkušnjami in tudi spoznaji iz lastnik napak. Hribi nam dajo ogromno, so pa obenem lahko zelo kruti. Bodite pozorni in pametno izberite, kje se boste odločili prejeti novo znanje. IFMGA značka je težko prislužena med 4-6. letnim šolanjem in predstavlja sinonim za kvaliteto, zaupanje, izkušnje in znanje!poet@delo.si, https://vertical-adventures.si/ Petra 040839471, info@vertical-adventures.si ali info@heliskialbania.com Sam sem namreč večino časa v hribih in se le redko javljam na telefon. Pa srečno!