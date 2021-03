Se zaradi prehranjevanja zvečer zares avtomatično zredimo?

Nenehno poslušamo govor o tem, kako se zaradi večernega prehranjevanja redimo. Toda: ali je to res res? Ali morda ni? O tem so se spraševali tudi pri švicarskem Datasport, ki je resna spletna publikacija.Če, denimo, pred večernim obrokom dovolj jemo, da zadostimo dnevnim potrebam po kalorijah, potem, če bomo jedli še zvečer, se bomo zredili. Vendar tudi to ni vedno res, saj je pomembno, kaj jemo. Če je naš prvi pravi dnevni obrok šele v večernih urah, potem se zaradi tega ne bomo zašpehali.Dejstvo, da če jemo zvečer, da se bomo zagotovo zredili, je nesmisel. Kar resnično šteje, je splošno ravnovesje v prehrani. Ni utemeljenih razlogov, da bi v točno določenem delu dneva pojedli - ali ne jedli - določenih hranil. Razen, če želimo kakšnemu naivnežu prodati čudežno dieto, s katero se ne bo rešil kilogramov, pač pa denarja ... Ali pa če želimo ljudi motivirati, da na splošno jedo manj; no, tisti, ki bi se tega lotil, bi moral biti velik strokovnjak tako za zdravje kot za prehrano.Športniki bi morali biti sploh pragmatični. Vsakdo, ki se redno ukvarja s športom, običajno potrebuje cel dan, da porabi dovolj energije in hranil. V takih primerih je preskakovanje obroka pogosto kontraproduktivno in ni priporočljivo za povečanje učinkovitosti.