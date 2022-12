Sedemkrat ZA kuhano vino (zakaj je dobro)

Kuhano vino je običajno pripravljeno s citrusi, kot so pomaranče, limone, in začimbami, kot so cimet, nageljnove žbice, muškatni orešček ali ingver. Kuhano vino je tradicija že od 2. stoletja in je domnevno rimskega izvora.

Sodobnejša tradicija pitja kuhanega vina pozimi izhaja iz severne Evrope. Kuhančki so pri nas postali stalnica veselega decembra oziroma kar cele zime.

Športni rekreativci smo v zimskem času stalne stranke kuhanega vina. Ni ga cilja zimske športno-rekreativne prireditve, v katerem nas ne bi čakala čaj in kuhano vino, kajne?

Na spletni strani outsideonline so se razpisali o prednostih, ki jih prinaša zelo, zelo zmerno pitje kuhanega vina. Povzeli smo nekaj prednosti in še dodali tiste, ki prihajajo iz domačih logov.

1. Izboljšanje prebave

V zmernih količinah pomaga pri črevesni gibljivosti, izboljša prebavo in pozitivno vpliva na želodčno kislino. Če pa ga popijete preveč, boste staknili želodčne težave, kot sta driska in bruhanje.

2. Borec proti prehladu in dobro za srce

Kot vir močnega antioksidanta resveratrola kuhano vino preprečuje lepljenje trombocitov, torej čezmerno strjevanje krvi. Tudi začimbe, ki so sestavni del tega napitka, dajejo še učinkovitejše rezultate v boju proti prehladu. Cimet in nageljnove žbice sta dobra za razkuževanje žrela in grla, delujeta pa tudi protibakterijsko in protivirusno. Študija, objavljena v American Journal of Epidemiology, je pokazala, da se je tveganje za prehlad zmanjšalo za skoraj 40 odstotkov pri ljudeh, ki so eno leto uživali zmerne količine kuhanega vina.

3. Hitrejše okrevanje po prehladu

Antioksidanti v rdečem vinu lahko pomagajo pri boju proti okužbam in krepijo odpornost. Neka študija je pokazala, da so imeli ljudje, ki so popili več kot 14 kozarcev vina na teden, 40 odstotkov manjše tveganje, da se bodo prehladili. Nageljnove žbice imajo menda tudi protivirusne lastnosti.

4. Razstrupljanje ledvic in jeter

Muškatni orešček v kuhanem vinu lahko pomaga očistiti jetra in ledvice toksinov, še posebej pa je učinkovit kot tonik za jetra. Kuhano vino je znano tudi po tem, da lahko pomaga pri preprečevanju nastajanja ledvičnih kamnov.

5. Izboljša spomin

Pozitivno vpliva na prekrvavitev možganov, s tem pa na spomin, koncentracijo, zmanjšanje utrujenosti, stresa in tesnobe. Poleg tega resveratrol varuje telo pred nastankom alzheimerjeve bolezni.

6. Varuje kosti in zobe

Kuhano vino poleg tega, da ubija bakterije v naši ustni votlini, preprečuje, da bi se le-te lepile na naše zobe, s čimer zmanjšuje možnost nastanka kariesa in drugih bolezni zob in dlesni. Po pričevanjih strokovnjakov ima protivnetne lastnosti, ki ščitijo pred izgubo kostne mase in nastankom osteoporoze, med drugim tudi artritisa.

7. Upočasnjuje staranje

Staranje je naravni proces, ki ga ne moremo ustaviti, lahko pa ga vsaj delno upočasnimo. Raziskovalni inštitut v Virginiji je potrdil, da ima kuhano vino poleg tega, da nas greje v mrzlih jesenskih in zimskih dneh, pomembno vlogo tudi pri upočasnjevanju staranja.

***

Še enkrat velja opozorilo, da gre vseeno za alkoholno pijačo, zato je zmernost na prvem mestu.