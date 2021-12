Skandinavski sendvič z lososom za na Jezersko

Za nedeljski izlet in rekreacijo sem si kot se za Gorenjko spodobi omislila eno svojih ljubših zimskih destinacij, Jezersko. Tam je zima res čudovita in ima v mojih očeh nekakšen skandinavski utrip. Zato sem si za s seboj omislila sendvič v nežno skandinavskem duhu namreč vanj sem vkomponirala dimljen losos.

Sendviči na lestvici zdrave prehrane ne zasedajo ravno najvišjih mest. So pa zelo priročna hrana za naše izlete, potovanja in bolj oddaljene rekreacije, ko nam drugi viri prehranjevanja niso ravno pri roki. V našem nahrbtniku pa skoraj vedno lahko najdemo prostor še za sendvič ali dva in pa seveda obvezno termovko z dobrim toplim čajem.

Mnenja o lososu se sicer malo krešejo, češ, da je mastna in nezdrava riba na eni strani na drugi pa mu pripisujejo kvaliteto v omega 3 maščobnih kislinah, vitaminih in mineralih. Veliko ima tudi vitamina A in D, ki ga v teh temnejših kratkih zimskih dnevih še bolj potrebujemo saj odganja temačne misli, pomagal pa naj bi tudi v boju z boleznijo proti kateri se bori cel svet že skoraj dve leti.

Poletov recept: Sendvič z lososom. FOTO: Tanja Drinovec

Za sendvič z lososom potrebujemo:

Nekaj rezin polnozrnatega kruha

Kremni sirni namaz

Listi solate in špinače

Rezine lososa

Nekaj rezin bučk

Olivno olje

Nekaj rezin kozjega sira

Rezine avokada

Priprava sendviča z lososom:

Na olivnem olju na hitro popečemo tanke rezine bučk. Kruh namažemo s kremnim sirom. Nanj zložimo liste oprane, osušene špinače. Nadaljujemo z bučkami, sirom in nazadnje lososom. Vse pokrijemo s kruhom in sendviči so nared.

