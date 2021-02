Slavko Avi Šorn je prejemnik Bloudkove plakete za življenjsko delo

Devetčlanski odbor pod vodstvom predsednikain podpredsedniceje letošnje nagrajenke in nagrajence izbral na podlagi preteklih dosežkov in po načelih enakopravnega priznavanja vrhunskih dosežkov na vseh nivojih športa., rojen 2. januarja 1951, je prejel Bloudkovo plaketo za življenjsko delo v športu.Obrazložitev devetčlanskega odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj pod vodstvom predsednikaPoklicni pilote letalstvu zapisan že od rosne mladosti. Leta 1968 je samostojno poletel z jadralnim letalom, 1973 pa je z jadralnim zmajem izvedel polet z vrha Triglava in opravil tudi tečaj za pilota motornega letala pri Aeroklubu Ljubljana.Leta 1978 je Šorn s skupino letalskih navdušencev zgradil toplozračni balon in z njim 11. novembra istega leta tudi prvič poletel. S tem se je začelo tudi balonarstvo na Slovenskem.Šorn je skonstruiral, izdelal in preizkusil 12 toplozračnih balonov in 20 jadralnih zmajev. Z baloni je redno tekmoval na svetovnih in evropskih tekmovanjih in ima tri državne rekorde, višinski polet 10.600 m, dosegel pa je dva pogoja za diamantno značko in tri pogoje za zlato značko. Zadnja leta leti kot pilot toplozračne ladje v Mehiki in Tajvanu, kot ambasador Slovenije in Letalske zveze v tujini pa sodeluje na balonarskih festivalih.