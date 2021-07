Slovenski 12-urni tek ima srebrno značko IAU 2021

Ekipa iz Bosne in Hercegovine. FOTO: 12-urni tek

Uradna majica za ženske. FOTO: 12-urni tek

Uradna majica za moške. FOTO: 12-urni tek

Slovenski 12-urni tek v Kranju je za leto 2021 prejel Srebrno značko Mednarodne zveze ultramaratoncev (IAU - International Association of Ultrarunners) in s tem dobil na veljavi tudi na mednarodni ravni.V nedeljo, 22. avgusta ob 7. uri se začne preizkušnja na 12 ur teka po ulicah Kranja, v samem središču. Trasa je krožna, asfaltirana in dolga 1.292 metra ter ima mednarodni certifikat. Tekači, ki so se do zdaj preizkusili razdaljah kot so polmaraton, maraton, pa se lahko podajo na krajšo različico, to je 6-urni tek (štart je ob 13. uri).»Zelo smo ponosni, da smo prejeli srebrno značko Mednarodne zveze ultramaratoncev, saj s tem tekma dobiva na veljavi tudi na mednarodni ravni, prav tako pa dokazuje, da gre za visoko kakovostno organiziran tekaški dogodek. V Sloveniji je to zaenkrat edina ultra tekma s takim priznanjem« je poudaril vodja tekmovanja,V Kranju pričakujejo 150 tekačev, ki se bodo podali na obe preizkušnji, tako iz tujine kot iz Slovenije. Zaenkrat so, poleg Slovencev, prijavljeni tekači iz petih držav (Madžarska, Italija, Avstrija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Črna Gora). Zanimanje tujih tekačev za udeležbo na tekmi je veliko (tudi iz Finske, Poljske idr.), vendar zaradi koronavirusa odlašajo s prijavo do zadnjega dne. Glede na trenutno prijavljene tekače in tekačice se bo v Kranju odvil napet boj za zmagovalni oder, saj so med prijavljenimi najboljši ultramaratonci in ultramaratonke.Tekmovalci bodo štartne pakete (v katerem je personalizirana uradna tekaška majica 2021) lahko prevzeli že v soboto, 21. avgusta zvečer; organizator pa bo poskrbel tudi za možnost testiranja na samem prizorišču, saj morajo tekmovalci izpolnjevati enega od pogojev PCT (prebolevnost-cepljenje-testiranje).Organizator Atletski klub Ultramaraton Slovenija obljublja tekmo leta, ki je ne gre zamuditi in kjer bodo mnogi prvič preizkušali svoje meje sposobnosti in vzdržljivosti, drugi podirali svoje rekorde.Vabljeni, da se čim prej prijavite ter plačate prijavnino, saj si s tem morda zagotovite tudi lepe nagrade. Organizator vsak teden prireja nagradne igre, v katerih lahko zadenete superge HOKA ali druge sponzorske nagrade (OSHEE, Erdinger Alkoholfrei).Prijavite se na spletni strani: https://slo12.run