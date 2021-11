Slovenski športniki postavljeni pred kuharski izziv. Jim bo uspelo?

Rio Mare v sodelovanju z Dejanom, Majo in Vasilijem predstavlja popolno razvedrilo za daljše jesenske večere. Priljubljena kulinarična ustvarjalka Ana Žontar Kristanc jih je postavila pred kuharske izzive Rio Mare, v katerih bodo morali v živo kuhati z izdelki Rio Mare Natura in Rio Mare Leggero. Če vas zanima, ali se športniki tako dobro znajdejo v kuhinji kot pri nabiranju športnih odličij, spremljajte kuharske izzive, v katerih se boste lahko potegovali tudi za privlačne nagrade Rio Mare.

Bo Dejan Zavec nepremagljiv tudi v kuhinji?

Foto Rio Mare

Gotovo ni Slovenca, ki ne bi občudoval uspehov najboljšega slovenskega boksarja vseh časov Dejana Zavca. Nekdanji svetovni prvak v velterski kategoriji po verziji IBF je med oboževalci še danes izjemno priljubljen, kar ne preseneča, saj je s svojo nepopustljivostjo, predanostjo in bojem do zadnje kapljice znoja pustil neizbrisno sled v zgodovini slovenskega športa.

Že prav kmalu pa ga čaka preizkušnja, ki je še ni doživel. Dejan bo otvoril serijo kuharskih izzivov Rio Mare, kjer se bo v živo preizkusil v pripravi jesenske figove solate s tunino Rio Mare Leggero. Če vas zanima, ali bo Mr Simpatikus kos izzivu, ki ga je zanj pripravila Ana, se v sredo, 10. 11., ob 19.00 priklopite na Facebook stran Anina kuhinja.



Je Maja Mihalinec Zidar hitra tudi v kuhinji?

Foto Rio Mare

Desetkratna državna prvakinja in najhitrejša Slovenka je bila poleti na olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je pri teku na 100 m izboljšala svoj osebni rekord. Maja Mihalinec Zidar prisega na odličnost na vsakem koraku, kot vrhunska atletinja pa se zaveda, da tako v športu kot na krožniku uspeh krojijo podrobnosti.

Ana Žontar Kristanc pa bo prav kmalu preverila, kako dobro se znajde tudi za kuhinjskim štedilnikom. Zanjo je pripravila Rio Mare kuharski izziv, v katerem se bo Maja preizkusila v pripravi slastne azijske sklede z brokolijem, čilijem in tunino Rio Mare Leggero. Ne zamudite kuharskega spektakla, ki bo v sredo, 17. novembra, ob 19.00 v živo na Facebook strani Anina kuhinja.



Bo Vasilij Žbogar poustvaril pridih morja tudi na krožniku?

Foto Rio Mare

V teh hladnih dneh se številni spominjamo sončnih dni, ki smo jih preživeli ob morju. Zgovornemu in nasmejanemu Primorcu Vasiliju Žbogarju, ki že dve desetletji kraljuje slovenskemu in svetovnemu jadranju, pa morje pomeni več kot le priložnost za poletni oddih. Vasilij je Slovence razveselil že s tremi medaljami, in sicer na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004, v Pekingu leta 2008 in v Riu leta 2016. O tem, da je simpatičen Izolčan resnično z dušo in telesom predan jadranju, pa govorijo tudi njegovi uspehi v drugih jadralskih disciplinah.

Konec novembra bo moral Vasilij svojo preudarnost in skrb za podrobnosti pokazati tudi v vlogi kuharja, saj ga je Ana postavila pred kuharski izziv Rio Mare, v katerem bo moral pripraviti nadevane bučke s tunino Rio Mare Natura. Pridružite se jima v živo na Facebook strani Anina kuhinja, in sicer 24. novembra ob 19.00.

Z Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura do vrhunskih uspehov

Blagovna znamka Rio Mare spodbuja funkcionalno prehranjevanje ob športni aktivnosti, še posebno z izdelki Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura, ki so bogati z beljakovinami, vitaminom B12 in fosforjem. So popolna izbira za vse, ki želite biti v formi in se počutiti lahkotno, ne da bi se ob tem odrekli dobremu okusu. Preizkusite jih v slastnih receptih, ki jih bodo vrhunski športniki v živo pripravljali v sklopu kuharskih izzivov Rio Mare, ter se ob spremljanju izzivov potegujte za privlačne nagrade Rio Mare. Za okusne novosti in pester nabor receptov pokukajte tudi na spletno stran in Facebook Rio Mare Slovenija.

Naročnik oglasne vsebine je Bolton Adriatic