Solnograški žličniki brez primere

Zima nas s svojimi temperaturami kar noče zapustiti. Še vedno si lahko poiščemo svoj košček s snegom popršene pokrajine in si na njej omislimo nekaj zimske rekreacije in radosti na hladnem zraku, če seveda spadamo bolj med ljubitelje zimskih radosti in lepote zimskih pokrajin.

Tokrat me je dan na snežnih poljanah spomnil na nekoč med gostinci v naših krajih precej priljubljeno sladico, ki je doma pri naših severnih sosedih.

V mislih imam solnograške žličnike, za katere mirno lahko rečemo, da poleg »štrudla in šmorna« sodi med eno bolj prepoznavnih avstrijskih jedi- sladic. Zgodovina le te ima kar nekaj razlag.

Po eni naj bi bila izum salzburške baročne lepotice Salome Alt, ki naj bi jo ustvarila za svojega izbranca. S svojim izgledom pa naj bi spominjala na hribe okoli Salzburga in posuta s sladkorjem doda še misel na s snegom zasnežene vršace. Rahlost, lahkotnost te puhaste dobrote pa seveda tudi orisuje baročno radoživost in ljubezen do življenja

Sladica je bogata z jajci, še bolj beljaki in nekaj dišečimi začimbami naša pa bo celo brez glutena torej moke. Krepka kalorična in bogata s hranljivimi jajci. Avstrijci ji običajno prislonijo še čudovito kiselkasto brusnično marmelado, ki zaokroži celoten okus. Nadomestila bo kar nekaj naših izgubljenih kalorij s svojo rahlostjo in lahkotnostjo pa tudi ne bo terjala prevelikega davka pri občutku sitosti.

Poletov recept: Solnograški žličniki. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za manjši pekač potrebujemo:

150 ml mleka

Srok vanilje ali vaniljev sladkor

Limonin sok

7 beljakov

Ščep soli

80 g sladkorja

4 rumenjake

Limonina lupinica

3 žlice škroba

Malo ruma

Maslo za pekač

Brusnična ali kakšna druga kiselkasta marmelada

Priprava žličnikov:

Segrejemo mleko, ki smo mu primešali limonin sok in vaniljo. Ko zavre ga odstavimo in ohladimo. Pekač premažemo z maslom in vanj vlijemo vaniljevo mleko. Stepemo beljake in sladkor, ko postane vse čvrsto jim dodamo rumenjake, vaniljo, sol, limonino lupinico, rum in škrob. Narahlo premešamo. Zmes naložimo na pekač v treh sklopih (hribčkih). Žličnike pečemo pri temperaturi 220 stopinj približno 12 minut. Postrežemo z marmelado iz brusnic ali kaj podobnega.