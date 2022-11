Sprašujemo se, če je zajtrk res tako pomemben?

Živčnost, slabost, naglica, »saj itak nikoli ne jem zajtrka«, vse to so razlogi, zakaj posamezniki izpustijo najpomembnejši obrok dneva.

Če ste športnik, boste tako hitro začeli živeti na rezervo. Priporočila športne prehrane pravijo, da je še posebno pomemben pred intenzivno in/ali dolgotrajno telesno aktivnostjo, saj se nam čez noč praznijo glikogenske zaloge, kar pomeni, da se vedemo kot »z avtom brez bencina na morje«.

Od nekdaj nam govorijo, da je zajtrk najpomembnejši obrok v dnevu, kajne? Pravimo: zajtrk pojej, kosilo razdeli, večerjo pa podari. In še to, da je obilen zajtrk pomemben, saj ti da energije za cel dan, pospeši metabolizem ...

Je res tako?

Pogosto boste slišali, da je zajtrk zelo pomemben, če želite shujšati in da je to obrok, ki ga ne smete izpustiti. Študija, ki je bila objavljena v American Journal of Clinical Nutrition, nam pravi drugače. V tej študiji so raziskovalci preučili več kot 300 debelih, a sicer zdravih oseb, starih od 20 do 65 let. Razdeljeni so bili v dve skupini. Vsaki skupini je bilo naročeno, naj se prehranjuje tako, kot se je prehranjevala do tedaj, le da je prva skupina zajtrkovala, anketiranci druge skupine pa so zajtrk izpustili.

Njihovo težo so spremljali 16 tednov. Rezultati študije so pokazali, da preiskovanci v skupini, ki je zajtrkovala, niso izgubili več teže kot tisti v skupini, ki ni zajtrkovala. Zato to, ali boste zjutraj zajtrkovali ali ne, nima vpliva na vašo izgubo teže. Dejanski učinek je praktično le skupno število kalorij, ki ste jih zaužili, in iz katere hrane te kalorije prihajajo. Bistveno manj pomembno je, ali jih zaužijete v 2 ali 6 obrokih.

Če boste zajtrkovali, boste seveda imeli več energije za jutranje aktivnosti

Naslednja stvar, ki jo pogosto slišimo, je, da če bomo zajtrkovali, bomo pozneje čez dan pojedli manj. To ni vedno tako, vendar so študije pokazale, da se bo raven dopamina povečala, če bomo zajtrkovali, še posebej, če jemo hrano, bogato z beljakovinami, kar bi lahko povzročilo manj hrepenenja po hrani pozneje.

Torej, ali bi morali preskočiti zajtrk?

Seveda ne, saj telo potrebuje energijo, raven glukoze pa bo stabilnejša, če jemo zjutraj. Če pa vsako jutro ne zajtrkujemo, se ne bo zgodilo nič dramatičnega. Česar se morate zavedati, je skupni vnos kalorij.

Vendar moramo biti pozorni na svoje kilograme. Po podatkih NIJZ, smo v Sloveniji še vedno priča epidemiji prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih, vendar pa se trend naraščanja prekomerne telesne teže in debelosti v nekaterih starostnih skupinah in z nekaterimi razlikami po spolu umirja.