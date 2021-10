Barbara Železnik je prva dama maratona, nasledila je legendarnega Gojka Zalokarja, zdaj so v njenih rokah vse niti prireditve, ki bo potekala v živo, prek aplikacije ali v roza barvi ter ob pogojih PCT.

Po lanski odpadli izvedbi Volkswagen Ljubljanskega maratona se ta letos vrača, morda ne v največjem slogu, gotovo pa kar se da prilagojen na nove razmere. Izvajalec Timing Ljubljana želi še bolj poudariti pomen fizične aktivnosti za zdravo življenje in tokrat prvič uvaja Rožnati maraton, kljub zaradi virusa omejeni udeležbi pa z možnostjo virtualnega sodelovanja k teku na vse tri razdalje vabi prav vsakega od nas.

Tekaške sobote ne bo

»Zelo se veselimo prireditve. Prijave na tekmovanje smo odprli junija in seveda nas je bilo strah, ali nam ga bo tokrat uspelo izvesti v živo. V resnici nas je strah še zdaj, ker zadnje dovoljenje za izvedbo dogodka dobiš tik pred zdajci. A ostajamo optimistični in srčno upamo, da nam letos uspe,« je pričakovanja pred letošnjim Volkswagen Ljubljanskim maratonom strnila v. d. direktorja Timing Ljubljana Barbara Železnik.

Življenje po prvi razglasitvi epidemije marca 2020 se še kar ne vrne v vsakdanje tirnice in prav to spoštljivo sprejemajo tudi organizatorji največjega tekaškega dogodka pri nas. Seveda je najbolj pomembno zdravje ljudi, pri čemer pa ne gre pozabiti, da pri ohranjanju in krepitvi zdravja pomaga prav fizična aktivnost. In za marsikaterega rekreativca je dodatna spodbuda za vadbo udeležba na množični prireditvi.

Tudi zato si Barbara Železnik s sodelavci želi, da bi letos teki po ljubljanskih ulicah potekali v živo. Razmere so za organizatorje prireditev še vedno zelo spremenjene, Timing Ljubljana pa se je znašel še pred posebnim izzivom.

Barbara Železnik je vodja projekta Volkswagen Ljubljanski maraton že od leta 2000 in bo tudi letos, vendar pa ob njej prvič ne bo dolgoletnega direktorja Timinga Ljubljana Gojka Zalokarja, ki je v začetku avgusta odšel v pokoj. Avgusta so se predvsem zaradi negotovosti zaradi virusa v resnici začele tudi priprave na prireditev. »Gojko je zelo požrtvovalno skrbel za izvedbo prireditve in v tem ga bomo seveda pogrešali, zato smo izredno veseli, da nam bo kljub odhodu v pokoj še vedno pomagal. Poskrbel bo za tiste stvari, za katere je že v preteklosti, na primer postavitev prostora, in verjamem, da se bo našlo še kaj. Sicer pa ekipa ostaja načeloma enaka, morda se je kdo zamenjal med honorarnimi sodelavci, ampak večinoma smo stalni sodelavci in vemo, kaj je treba narediti.«

Zaradi šolskih počitnic in pričakovanega zmanjšanega utripa v prestolnici bo maraton letos predzadnjo oktobrsko nedeljo. Uradno bo petindvajseti, pri čemer pa se ne upošteva lanska virtualna izvedba, ki bi starosti maratona dodala še eno leto.

Tokrat brez vabljenih tekačev

Prireditev bo potekala v živo, izvedba pa bo prilagojena razmeram. Sobotni program, ki je bil večinoma namenjen otrokom in mladini, bo potekal le virtualno. »Z Zavodom za šport RS Planica in Atletsko zvezo Slovenije smo pripravili maratonski izziv, na katerega vabimo do začetka šolskih počitnic 23. oktobra. Vrtce, osnovne in srednje šole smo pozvali, da sestavijo ekipe desetih v vrtcih in osnovnih šolah ter štirinajstih v srednjih šolah; člani skupno pretečejo razdalje, primerne njihovim starostim: za vrtce dva kilometra, za prvo triado osnovnih šol štiri kilometre, drugo triado 10 in tretjo triado 21 kilometrov, ekipa srednje šole s štirinajstimi člani pa naj preteče skupno 42 kilometrov.

Barbara Železnik je prva dama maratona, nasledila je legendarnega Gojka Zalokarja, zdaj so v njenih rokah vse niti prireditve, ki bo potekala v živo, prek aplikacije ali v roza barvi ter ob pogojih PCT. FOTO: Blaž Samec/Delo

Vsak odteče eno desetino oziroma eno štirinajstino razdalje, časi se izmerijo, seštejejo in vnesejo v aplikacijo Športni izziv,« program za mlade predstavi Barbara Železnik. Da bi jih spodbudili k še večji zavzetosti, jih organizatorji s povabilom Bodi hitrejši vabijo, da ekipe s skupnimi časi poskusijo biti hitrejše od absolutno najhitrejših udeležencev ljubljanskega maratona, torej od rekorderjev na posameznih trasah. Ne glede na dosežene čase pa bodo organizatorji med vsemi udeleženci na koncu izžrebali nagrade.

Nedeljski teki na 10, 21 in 42 kilometrov bodo nespremenjeni, z izjemo trase na maratonu, ki bo letos spet potekala v dveh krogih. Razstavni sejem se z Gospodarskega razstavišča seli na Trg republike, kjer bo na odprtem prostoru zaradi covida-19 varnejša izvedba tako prodajnih aktivnosti kot tistih, povezanih s samimi teki, kot je izdaja startnih številk. Seveda pa bodo vsi teki potekali ob pogoju PCT, kar pomeni, da ga bodo tekači in izvajalci morali izpolnjevati.

Prijave za katero koli razdaljo 24. oktobra so bile končane zadnji teden septembra. »Ta trenutek je prijavljenih nekaj čez 5000 tekačev, kar je še obvladljiva številka za organizacijo, za katero upamo, da se ne bo spreminjala,« pove Barbara Železnik.

Za primerjavo, na zadnji izvedbi v živo leta 2019 se je nedeljskih prireditev udeležilo 13.000 tekačev. »Zapora cest terja svojo ceno, kljub lani odpadli prireditvi in letošnjim spremembam pa imamo to srečo, da so ostali vsi veliki sponzorji.«

So pa organizatorji tudi pri vabljenih tekačih morali stopiti korak nazaj. »Za dogovore s tujimi vrhunskimi tekači potrebujemo več časa, ker pa se zaradi covida-19 niti ni vedelo, kako bo prireditev potekala, kako bo s sponzorji in podobno, smo se odločili, da elitnih tekačev ne vabimo. Zato smo za letos zamrznili tudi našo zlato značko prireditve, upamo pa na vrhunskost že prihodnje leto. Za nas je izjemno spodbuden podatek, da je na letošnjem maratonu v Londonu 3. oktobra zmagal absolutni rekorder ljubljanskega maratona Etiopijec Sisay Lemma; v Londonu je bil le za 57 sekund hitrejši glede na njegov čas v Ljubljani.«

Moč, ki jo bo dodal Rožnati maraton

Volkswagen 25. Ljubljanski maraton bo letos potekal le en dan, omejena pa je tudi udeležba na vseh prireditvah. Organizatorji se zavedajo, da se s tem manjšajo možnosti tako za tekače kot sponzorje. »Za sponzorje smo pripravili možnosti za njihovo dodatno vidnost. Po trasi vseh treh razdalj so že postavljene približne kilometrske oznake, ki zaradi različnih možnosti postavitev niso čisto natančne. V prvi vrsti so namenjene vsem kot opomnik, da smo spet tukaj. Tako želimo ljudi spodbuditi k teku, hkrati pa dajemo možnost tudi našim zvestim poslovnim partnerjem,« razloži Barbara Železnik.

Ob tem pa organizatorji uvajajo še eno novost, to je Rožnati maraton, s katerim želijo spomniti in ozaveščati, kako pomembna je fizična aktivnost za zdravje ljudi. Vsi udeleženci Rožnatega maratona bodo s svojo udeležbo namenili del prispevka Združenju za boj proti raku dojk Europa Donna. Tekači bodo lahko po trasah vseh treh razdalj tekli samostojno, kadar koli do 31. oktobra, po posebni prijavi in donaciji pet evrov pa bodo prejeli tudi roza majico. »Rožnati maraton je posebna akcija organizacijskega odbora prireditve: Timing Ljubljana bo skupaj s sponzorji za vsakega prijavljenega tekača na Rožnati maraton, ki bo odtekel eno izmed tras, doniral evro v sklad Združenja Europa Donna Slovenija.«

Rožnati maraton je tudi posledica razmer zadnjega leta in pol, v katerem je epidemija izpostavila pomen zdravega načina življenja, in taka posledica je tudi možnost virtualne izvedbe prireditve, ki ostaja. »Negotovost pri organiziranju nam seveda narekuje, da to možnost ohranjamo tudi letos. Posamezniki se lahko prijavijo v mobilni aplikaciji Ljubljanski maraton do 19. oktobra, prijavnina znaša 23 evrov, s prijavo pa si zagotovijo startno številko in diplomo. Trase lahko pretečejo kadar koli do 23. oktobra, torej do dneva pred izvedbo prireditve v živo, po končanem tekmovanju pa bodo po pošti prejeli tudi spominsko majico in medaljo.«

Vedno s pogledom naprej

Ljubljano bodo torej spet preplavili tekači. Upati je, da je spremenjeno življenje nas vseh premagalo pomisleke in kdaj celo odpor netekačev, češ da Ljubljana takšnega posega v svoje življenje ne potrebuje. Če kdaj, potem je prav zdaj še kako pomembna fizična aktivnost, ki ne nazadnje pripomore tudi k boljšemu psihičnemu počutju. Zato bi morali biti letošnjega Volkswagen Ljubljanskega maratona toliko bolj vsi veseli. »Dejstvo je, da že zadnjih pet let, od izvedbe 20. Ljubljanskega maratona, opažamo upad udeležencev. Pojavljajo se novi načini teka, traili, ki so vedno bolj priljubljeni.

Ob tem pa tudi množičnost doživlja novo podobo, tudi tako, da se je celo bojimo. Verjetno še dodatna ovira pa so pogoji za izvajalce množičnih prireditev, ki ne morejo mimo upoštevanja PCT, kar koga od udeležencev odvrne od prireditve,« pove Barbara Železnik. »Zelo se trudimo, razmišljamo o dodatnih stvareh, kot so preverjanje izvajanja pogojev PCT, nošenje mask in podobno. Verjamem pa, da ljudje, ki se ne počutijo dobro, ne pridejo na tekaško prireditev, ampak ostanejo doma. Narava športne aktivnosti je vendarle takšna, da je v resnici ne moreš izvajati, če se slabo počutiš. Zato se nam zdi, da strahovi pred udeležbo na tekaški ali kakršni koli športni prireditvi niso potrebni.«

Na Timingu Ljubljana se 24. oktobra in Volkswagen 25. Ljubljanskega maratona neskončno veselijo, čeprav so v zadnjih mesecih morali skozi vrsto novih izzivov. »Kljub vsemu bomo naredili vse za to, da Volkswagen 25. Ljubljanski maraton bo,« sklene Barbara Železnik.