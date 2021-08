Strečing kot protibolečinska tableta

Bolečina, kako se te znebiti?

Ali je lajšanje bolečin neposredno povezano z zmanjšanjem bolečine? FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Raztezanje, strečing, je nenehno prisotna vsebina pogovorov predvsem med ljubiteljskimi športniki. Zakaj prav med rekreativci? Nekoč je namreč veljalo, da kdor se ne razteza, nima možnosti, da bi zares uspel v resnejšem rekreativnem športu, potem pa se je ta nekoč nepremakljivi aksiom spremenil do te mere, da nekateri športni strokovnjaki pravijo, da je raztezanje najboljše, če ga izvajamo kot samostojen trening.Da sicer pa po njihovem nima take koristi na vadbo, kot ljudje mislijo. Vrhunski športniki to seveda dobro vedo, in njihovo raztezanje je povsem drugače postavljeno, kot si mislimo rekreativci.Vprašanja med ljubiteljskimi športniki seveda ostajajo ista, kljub vsemu: naj se raztezamo pred ali po vadbi, in, v zadnjem času, kaj raztezanje pomeni za poškodbe: jih s strečingom preprečujemo, morda celo pozdravimo?Seveda z raztezanjem lahko prilagodimo svoje telo na drugačne, predvsem za telo nove obremenitve - toda, ali lahko s strečingom vplivamo na to, da zmanjšamo med športom pridelane bolečine, tudi poškodbe?Raztezanje ni le predmet zanimanja za šport vnete populacije, bolečine, največkrat v hrbtu in sklepih, seveda prizadenejo tudi veliko ljudi, ki se manj ali sploh ne gibajo. Bolečina se sicer pri vseh ljudeh ne odraža enako, zagotovo pa je vedno neprijetna in vsakemu greni življenje.Rekreativci takrat, ko nas boli, če smo dovolj osveščeni in poučeni, romamo k strokovnjakom, največkrat fizioterapevtom, da nas odrešijo bolečin. Tudi z raztezanjem. No, raztezanje, ki ga zmoremo sami, je precej drugačno od tistega, ki nam ga predpišejo fizioterapevti. Tudi za zmanjšanje bolečine.Teorija in praksa, se zdi, sta si edini, da raztezanje lahko nekoliko pomaga pri lajšanju bolečin. To se zgodi tako, da povečujemo obseg gibanja in z zmanjšanjem napetosti pri zategovanju in sproščanju mišic - tako dobimo vtis, da nas manj boli.Ali je lajšanje bolečin neposredno povezano z zmanjšanjem bolečine? Zdi se, pravijo strokovnjaki, da je povečana prožnost v povezavi z večjo toleranco za bolečino; ta je posledica raztezanja. Strokovnjaki menijo, da raztezanje v resnici vpliva predvsem na zaznavanje bolečine.Raztezanje povzroči hipoalgezijo: to pomeni, da se zmanjša občutek za bolečinski dražljaj. Govorimo torej o povečanem pragu občutljivosti za bolečino. Raztezanje ni edina vrsta vadbe, ki povzroča hipoalgezijo. Povzročita jo lahko tudi aerobna vadba in treningi, ki vključujejo trajno krčenje mišic. Hipoalgezijo, ki jo povzroča vadba, je mogoče razložiti z neprijetnim in celo včasih bolečim učinkom teh vaj. Čudeži so v pravljicah, glede hrbta jih niRaztezanje žal ni čudežno zdravilo, pa če si še tako želimo, da bi bilo. Strečing je le del v zgodbi, bi lahko rekli ... Tisti, ki jih boli hrbet in si pomagajo lajšati bolečine s strečingom, se koristim raztezanja lahko zahvalijo zaradi tega, ker so v telesu prebudili tista področja, ki sodelujejo pri modulaciji, torej nekakšnem razporejanju bolečine.Vendar mnogi ljudje s kroničnimi bolečinami v hrbtu nimajo koristi od hipoalgezije, ki jo običajno povzroči vadba. To bi lahko razložili z razlikami v delovanju regij v centralnem živčnem sistemu, ki sodelujejo pri nadzoru bolečine.Raztezanje hrbta morda ne bo koristilo tistim, ki trpijo zaradi bolečin v hrbtu, in morda nam raztezanje le- tega tudi ne bo koristilo. Dalj časa trajajoče hude bolečine v hrbtu so posledica več povzročiteljev in "hranilcev" takega stanja, zato nujno potrebujemo pomoč strokovnjaka, denimo dobrega fizioterapevta, ki razume naše telo, in lahko oceni, zakaj je do bolečin prišlo, in kaj storiti, da bi se bolečine umirile.Kaj torej storiti s strečingpm? Kot smo dejali; raztezanje je le ena izmed poti za zmanjšanje bolečin, lahko tudi del zdravljenja, eno izmed orodij za zdravljenje, ki nam je na voljo. Vendar pa je treba na koncu napisati zelo naravnost: strečing ni čudežna rešitev, fantomsko zdravilo, ki bi nas odrešilo bolečin. Žal!Pomaga nam sicer lahko, odreši bolečin pa ne.