Test tekaških copat: Dirkalniki, copati za najhitrejše teke

DIRKALNIKI

MIZUNO WAVE RIDER 24

Mizuno Wave Rider 24, moški. FOTO: Dejan Javornik

Mizuno Wave Rider 24, ženski. FOTO: Dejan Javornik

MIZUNO WAVE RAIDER NEO

Mizuno Wave Raider Neo, moški. FOTO: Dejan Javornik

MIZUNO WAVE SHADOW 4

Mizuno Wave Shadow 4, moški. FOTO: Dejan Javornik

JOMA R5000

Joma R5000, moški. FOTO: Dejan Javornik

BROOKS LAUNCH 8

Brooks Launch 8, moški. FOTO: Dejan Javornik

Brooks Launch 8, ženski. FOTO: Dejan Javornik

Nike Air Zoom Alphafly Next%. FOTO: Dejan Javornik

Letošnji Poletov spomladanski test je prinesel izbor več kot pol stotnije modelov; treba je zapisati, da je to v več deset let dolgi zgodovini naših preizkusov eden najkakovostnejših naborov.Morda kdo poreče, to se to zaradi napredka tehnologije sliši čudno, zato pojasnilo: vedno smo copate primerjali med seboj in pa seveda s prejšnjo generacijo in si tako ostrili občutke in, upamo, širili znanje o tekaški obutvi.Tudi tokrat smo v vseh parih pretekli različne podlage in bili še prav posebej pozorni na to, čemu je kateri izmed modelov namenjen po besedah izdelovalcev in ali je res tako.Obutev je – dobra. Mnogo je tudi odlične.Dobra novica za tale čas in dobro napotilo, da ponovno stečemo.Seveda pa vam svetujemo, da copate kupujete tam, kjer vam znajo svetovati ljudje, ki se na tek spoznajo. Kupovanje po spletu je seveda mikavno, vendar pa ob tem ni edina težava, da nam morda številka ne bo ustrezala, pač pa tudi, da v resnici ne vemo, kaj naročamo.Bolje je oditi v specializirano trgovino in se pustiti podučiti od poznavalcev. Ob tem naj le dodamo, da so interni testi velikih trgovin lahko le dobri prodajni katalogi, v najboljšem primeru predstavitev, manj pa kakovostno napotilo.Besede so odveč: tu je v igri predvsem hitrost. Ali pa želja po njej.Moški Ženski24. izvedbo legendarnega copata Wave Rider odlikuje izboljšan material Enerzy v spodnjem delu copata. Prednost tega materiala je, da je copat udobnejši, lažji in daje večjo povratno energijo. V vmesnem podplatu je vgrajena pena U4iCX, ki zagotavlja še boljše blaženje, večje udobje in boljšo odzivnost. Japonci so še dodatno izboljšali nadzor prehoda peta-prsti in prilagodljivost v sprednjem delu copata. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.10 km; 40 min; tempo pod 4:00 min/km21 km; 1h:30 min.; tempo pod 4:16 min/km42 km; 3h:15 min.; tempo pod 4:37 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Copat je hiter, zelo odziven in ima dobro oporo ter blaženje, zato je primeren tudi za dolge tekaške razdalje.MoškiGre za 10 odstotkov lažjo izvedbo modela Wave Raider. Z novim materialom Enerzy v srednjem in spodnjem delu podplata in konstrukcijo v obliki nogavice v zgornjem delu je dosegel popolnoma novo, višjo raven, ki tekaču omogoča zelo lahkoten tek. Je najlažji rider, ki je bil kadar koli narejen, in nam nudi še več udobja in odzivnosti. Copat je hiter, zelo odziven in blažen, obenem pa zaradi valne plošče v petnem delu še vedno nudi dovolj opore za stabilen korak.Podplat je sestavljen iz kombinacije karbonske gume G3 in X10, ki nudi odličen oprijem na različnih podlagah. Nov zgornji del nam zaradi nogavičnega sistema obuvanja in pletene, brezšivne konstrukcije nudi boljše prileganje stopalu. Petni del je nekoliko višji in nam lepo objame in ščiti Ahilovo tetivo.10, 21 in 42 kilometrov v tempu pod 4:00 min/km.Kateri tekači naj ga iščejo? Dinamičnost modela nas ponese v hitre tekaške užitke.Moški Ženski je enake barveCopat odlikuje nova konstrukcija zgornjega materiala v obliki nogavice; ta omogoča optimalni oprijem stopala. Material Enerzy v petnem delu nudi še več udobja in mehkobe in povratne energije pri odrivanju iz koraka v korak. Vzdržljiv in mehak srednji del podplata iz pihane gume U4iC zagotavlja odlično blaženje in prožnost med tekom. Za vrhunski oprijem na vseh podlagah poskrbi karbonska guma X10 na podplatu.10 km; 40 min; temo pod 4:00 min/km21 km; 1h:30 min.; tempo pod 4:16 min/km42 km; 3h:15 min.; tempo pod 4:37 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Tekaški copat ima v najnovejši izvedbi poudarek na blaženju. Model je namenjen hitrim in dolgim tekom ter tekmovanjem.Moški Ženski je enake barveTekmovalni model, ki je primeren za hitre treninge in tekmovanja lahkih in srednje težkih tekačev. Pravo razmerje med lahkotnostjo, odzivnostjo in blaženjem nam zagotavlja hiter tekmovalni nastop na vseh urejenih tekaških podlagah.10, 21 v tempu okrog 4:00 min/km.Kateri tekači naj ga iščejo? Priporočamo ga za hitre treninge in tekmovanja.Moški ŽenskiNova izvedba Brooksovega modela Launch je še vedno lahka, hitra in zelo odzivna. Copat odlikuje blaženje BioMoGo DNA. Mrežica Air Mesh je narejena v enem kosu in zračna, da je ne boste niti čutili. Tehnologija Midfoot Transition Zone pa omogoča gladek prehod koraka od pete na prste.10, 21 v tempu okrog 4:00 min/km.Kateri tekači naj ga iščejo? Tisti, ki iščejo odlično obutev za hiter trening ali tekmo.Ko je Eliud Kipchoge na Dunaju pretekel maratonsko razdaljo v času 1:59:40, je nastopil v prototipu tekaških copat Air Zoom Alphafly NEXT%. Razvoj tekaškega copata je potekal dve leti, sedaj je na voljo tudi na našem tržišču. Gre za izboljšan model Vaporfly4%. Dodani sta dve zračni blazini v sprednjem delu podplata, ki zagotavljata največje vračanje energije od vseh Nikovih tekmovalnih modelov. Podplat sestavlja pena ZoomX, ki je edinstvena v dveh pogledih: je zelo odzivna in lahka.Copat ima največ pene od vseh proizvajalčevih modelov: ta skrbi za vračanje energije, hkrati nam zagotavlja ogromno blaženja. Tehnologiji zračnih blazin in pene ZoomX povezuje enodelna karbonska plošča, ki je vgrajena v celotno dolžino podplata. Plošča poskrbi za odzivnost in skočnost tekaškega koraka. Togost karbonske plošče je prilagojena velikosti copata: pri manjših številkah je bolj prožna, pri večjih je bolj toga. Tkanina AtomicKnit Flyknit zgornjega dela copata je obdelana tako, da se med tekom skoraj ne razteza, tako rekoč ne vpija tekočine in zagotavlja odlično zračenje.10, 21, 42km v tempu pod 4:00 min/km.Kateri tekači naj ga iščejo? Zmagovalci: debela plast pene ZoomX, karbonska plošča, zračni blazini in tkanina AtomicKnit Flyknit v zgornjem delu – vse je dobro. Copat je ustvarjen za maratonski tek!