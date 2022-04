Ti čaji krepijo odpornost

Če želite okrepiti svoj imunski sistem, verjamemo, da vam bodo naslednji predlogi koristili. Predstavili vam bomo namreč štiri čaje, ki jih lahko pijete ne glede na letni čas in ki prinašajo številne koristi.

Pri nas je čaj še vedno pretežno zimska pijača in okrepčilo. Spomladi že pozabljamo nanj, poleti pa pijemo v glavnem samo ledene čaje. Dokazano dejstvo pa je, da pitje čaja poleti lahko ohladi človeka.

Z dovajanjem tople tekočine in dodatne toplote v telo boste povzročili, da se bo telo začelopotiti. Ker se bo pot na vaši koži absorbiral v zrak, bo ob tem iz telesa odvedel tudi odvečno temperaturo. Preprosto in učinkovito, kajne? In če boste kavo zamenjali za čaj, kar tudi priporočamo, potem uživajte naslednje, ki so odličnega okusa pa tudi zaščitijo imunski sistem.

Kamilični čaj

Naši predniki so stoletja uporabljali kamilico za lajšanje različnih tegob. Kamilični čaj krepi imunski sistem, lajša simptome prehlada in pomaga tudi pri sprostitvi.

Metin čaj

Je eden najbolj priljubljenih in znanih čajev na svetu. Meto povezujemo s svežino in deluje pomirjujoče. Poleg tega deluje protimikrobno in protivirusno, kar lahko pomaga pri različnih težavah, hkrati pa je bogat z antioksidanti.

Čaj s kurkumo

Kurkuma že vrsto let velja za pravo superživilo, saj izjemno blagodejno vpliva na naš imunski sistem in lajša nekatere druge težave. Čaj s kurkumo je učinkovit kot preventiva, pomaga pa lahko tudi, ko smo že bolni.

Ingverjev čaj

Drugo izjemno živilo je nedvomno ingver, ki krepi imunski sistem, lajša slabost, pomaga pri vnetju grla. Lahko si pripravite ingverjev čaj, lahko pa svež ingver naribate v čaj po želji.