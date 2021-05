Tokijske medalje iz recikliranih telefonov

Medalje za olimpijske igre v Tokiu 2021 bodo izdelane iz starih prenosnih telefonov in drugih električnih aparatov, so sporočili iz organizacijskega odbora iger in pri tem opozorili na okoljevarstveno noto iger, poroča agencija afp.»Medalje iz recikliranih kovin, ki jih bomo dobili iz starih telefonov in drugih aparatov, so simbol trajnosti in sodelovanja javnosti,« je povedala, ki je zadolžena za komuniciranje z javnostjo.Gre za staro prakso, saj so medalje iz recikliranih kovin prvič podelili med zimskimi igrami v Vancouvru 2010, zlate in bronaste so bile iz recikliranih materialov tudi v Riu. Gre za drage postopke, zato japonski prireditelji v tem trenutku ne morejo potrditi, da bodo z reciklažo dejansko tudi kaj prihranili pri stroškovniku.Vsekakor je jasno, da bodo stroški iger zelo visoki. Zadnje ocene strokovnjakov so pri 30 milijardah dolarjev, kar je trikrat več od prvotne ocene.